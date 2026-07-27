ครม.ไฟเขียวย้ายใหญ่บิ๊กเกษตรฯ โยก "ศรัญญู" จากกรมหม่อนไหม นั่งอธิบดีฝนหลวง "นฤมล" จากรองปลัดฯ เป็นอธิบดีหม่อนไหมแทน

ร้อยเอก หญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง ประจำวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
1.การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 3 คน เพื่อแทนกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้
1. นายกฤดา กฤติยาโชติปกรณ์ (ผู้แทน กค.)
2. นายศุภกิจ พฤกษอรุณ
3. นายคมกริช นาคะลักษณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
2.การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่ง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน และเพื่อทดแทนตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้ลาออก ดังนี้
1. นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมหม่อนไหม
2. นายศรัญญู พูลลาภ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมหม่อนไหม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
3. นายวิทยา แก้วมี พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมชลประทาน
4. นายสุริยพล นุชอนงค์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมชลประทาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนตำแหน่งที่ลาออก)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป
3.การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ทดแทนตำแหน่งเกษียณ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และจะต้องพ้นจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 และเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายธิติ โลหะปิยะพรรณ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนตำแหน่งเกษียณ)
2. นายพงศ์ไท ไทโยธิน พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนตำแหน่งเกษียณ)
3. นายชัยวัฒน์ โยธคล พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมปศุสัตว์ (แทนตำแหน่งเกษียณ)
4. นางสาวอิงอร ปัญญากิจ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
5. นางฐิติพร หลาวประเสริฐ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมประมง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป
4.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายธัชกร วงศ์เพ็ง ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
2. นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
3. นายธนภัทร แสงจันทร์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
4. นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
5. นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง