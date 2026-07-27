"วันนอร์" ชี้ ยาเสพติด-ของเถื่อน ทุนหนุนก่อเหตุไฟใต้ ย้ำเดินหน้าพูดคุยควบคู่การปราบปราม

"วันนอร์" ยันรัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหาไฟใต้หลังสถานการณ์ระอุหนัก ชี้อาจมีทุนจากยาเสพติดและสินค้าเถื่อนหนุนหลังเหตุรุนแรง ขอเร่งกวาดล้างเด็ดขาด ย้ำเดินหน้าพูดคุยควบคู่การปราบปราม
เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง ว่า ตนขอแสดงความเสียใจ ต่อการเสียชีวิตของทหารพราน รวมถึงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่อุกอาจและผิดกฎหมาย และขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ นำคนผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์ ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีก
ส่วนการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั้น นายวันนอร์ ระบุ ถือเป็นกฎหมาย ในภาวะฉุกเฉินที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ฝ่ายปฏิบัติต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
ส่วนจะเป็นการตอบโต้ การเดินหน้าพูดคุยหรือไม่นั้น นายวันนอร์ ยอมรับว่า อาจจะมีส่วน ซึ่งจะทำให้ยุ่งยากมากขึ้น เพราะผู้ที่อยากจะพูดคุยก็มี และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็มี ในขณะที่รัฐบาลก็ต้องมาชั่งน้ำหนัก ว่าควรจะเดินหน้าอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นนโยบายอยู่แล้ว ว่าการพูดดคุยถือเป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนได้ ส่วนมาตรการในการดำเนินการปราบปรามผู้ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการ ควบคู่กันไป เพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงไป
เมื่อถามว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่ในเครือข่ายของคณะที่จะพูดคุยด้วยหรือไม่ นายวันนอร์ระบุว่า ตนยังไม่ทราบ ฝ่ายที่เป็นผู้ดูแลจะเป็นผู้ประเมิน แต่ยอมรับว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมีหลายกลุ่ม มีทั้งฝ่ายนักคิดที่ต้องการสันติสุข และฝ่ายปฏิบัติการในการใช้กำลัง พร้อมขอให้เพ่งเล็งไปยังสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ เช่นยาเสพติด สินค้าเถื่อน ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้อาจมีส่วน ที่ไม่อยากให้เหตุการณ์ยุติก็ได้ จึงต้องดำเนินการควบคู่กันไป ตรวจสอบทุกฝ่าย เพราะจังหวัดที่เกิดเหตุรุนแรง เป็นจังหวัดที่มียาเสพติดแพร่หลาย และมีสถิติการจับกุมได้จำนวนไม่น้อย และประเทศที่ติดกับชายแดน ของเราก็เพ่งเล็งอยู่ ตลอดจนถึงการค้าน้ำมันเถื่อน ที่ต้องดำเนินการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ทีาถือเป็นผลร้ายกับประชาชนโดยไม่หยุดยั้ง
เมื่อถามต่อว่าเงินที่ได้จากสิ่งผิดกฎหมายถูกนำมาเป็นเงินทุนในการก่อเหตุใช่หรือไม่ นายวันนอร์ ระบุว่าไม่อาจประเมินได้ ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการรักษาความสงบ และงานด้านการข่าว เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งไม่อยากให้ละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะสิ่งที่ผิดกฎหมายรัฐบาลก็ต้องเร่งดำเนินการ ตามกฎหมายให้ได้ ซึ่งอาจเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันก็ได้
เมื่อถามต่อว่าจำเป็นต้องมีการนัดประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลหรือไม่ นายวรรณากล่าวว่าขอให้รอในสีให้สักพวงเกตุแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธาน คณะผู้แทนพิเศษ ซึ่งขณะนี้ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ จะเป็นผู้กำหนดว่าจะมีการประชุมเมื่อใด แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์กำลังมีปัญหา จึงควรหาโอกาสที่จะมาประชุมกัน
ส่วนที่มีการโจมตีว่ารัฐบาลและคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้น้อยเกินไป นายวันนอร์ ยืนยันว่ากำลังดำเนินการอยู่ อีกทั้งเราเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย และรัฐบาลชุดปัจจุบันเพิ่งเข้ามาทำงาน เพียง 6 เดือน แต่ยืนยันว่า เรากำลังเร่งขับเคลื่อนเรื่องนี้มาเป็นอันดับ 1 ในขณะที่ตนก็ได้รับมอบหมาย ให้ดูแลภารกิจนี้ ก็กำลังดำเนินการอยู่เช่นกัน และหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน รวมถึงการประสานงานทุกภาคส่วน