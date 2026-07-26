ปชน.ปัดล้มโครงการ 30 บ. ชี้แก้บัตรทองเพื่อความยั่งยืนไม่ลดสิทธิเพิ่มภาระ ปฏิรูปสปสช.ให้ปชช.มีส่วนเพิ่ม

‘เท้ง’ ย้ำ ’ปชน.‘ ไม่มีแนวคิดล้มโครงการ 30 บาท ยัน หนุนแก้กม.บัตรทองเพื่อความยั่งยืน-ไม่ลดสิทธิปชช.-ไม่เพิ่มภาระผู้ป่วย พร้อมดันปฏิรูป สปสช. ให้ภาคประชาชน-ผู้ให้บริการมีส่วนร่วมมากขึ้น
เมื่อวันที่ (26 กรกฎาคม) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า จากกระแสข่าวที่ว่าพรรคประชาชนมีนโยบายล้มโครงการ 30 บาท ตนในนามหัวหน้าพรรคประชาชนขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง และพรรคประชาชนยืนยันว่าไม่มีแนวคิดล้มโครงการ 30 บาท หรือระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นสิทธิประกันสุขภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง
นายณัฐพงษ์ ระบุต่อว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ช่วยให้ประชาชนไม่ว่ามีฐานะทางการเงินอย่างไร สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้อย่างครอบคลุม ถือเป็นความสำเร็จของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันว่าระบบบัตรทองของเรากำลังเผชิญความท้าทายหลายประการ ที่หากไม่ริเริ่มแก้ไขตั้งแต่วันนี้ จะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อทั้งผู้ให้บริการ เช่น โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งคือประชาชน
นายณัฐพงษ์ ระบุอีกว่า พรรคประชาชนเห็นว่าการแก้ไขเรื่องนี้ที่ต้นตอมีความจำเป็น เราจึงสนับสนุนการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 หรือกฎหมายบัตรทองโดยจุดยืนของพรรคประชาชนคือ แก้ไขกฎหมายเพื่อทำให้ระบบมีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแง่งบประมาณ คุณภาพบริการ และขวัญกำลังใจของคนทำงาน
นายณัฐพงษ์ ระบุด้วยว่า พรรคประชาชนจะไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่ทำให้สิทธิประโยชน์ของประชาชนลดลง หรือทำให้ประชาชนมีภาระในการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพมากขึ้น สำหรับกระบวนการในการปรับแก้กฎหมาย พรรคประชาชนจะพิจารณาข้อเสนอต่างๆ รวมถึงร่าง พ.ร.บ.ของฝ่ายรัฐบาล ก่อนมีมติพรรคว่าจะดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ เราพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะตลอดจนข้อกังวลจากทุกฝ่าย และยินดีทำงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิรูประบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
”สุดท้ายนี้ ผมและพรรคประชาชนยืนยันอีกครั้งว่า เราไม่มีแนวคิดล้มโครงการ 30 บาท ไม่มีแนวคิดล้มบัตรทอง และเราจะไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่ทำให้สิทธิประโยชน์ของประชาชนลดลง หรือทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นเพียงเพื่อให้เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพที่ดี เพราะระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือหลักประกันศักดิ์ศรีความเป็นคน ผมย้ำว่าทางพรรคมองเรื่องสวัสดิการสาธารณสุขเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับ และพรรคจะมุ่งผลักดันให้คณะกรรมการ สปสช. มีสัดส่วนของภาคประชาชนและผู้ให้บริการมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคนไข้ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอยู่รอดและอยู่ได้ไปด้วยกัน“ นายณัฐพงษ์ ระบุ