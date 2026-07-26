"ศุภมาส" ไม่ปล่อยผ่าน! ส่ง "ประเดิมชัย" เกาะติดปมรถยนต์ไฟฟ้า 683 คำร้อง ลั่น สคบ. พร้อมฟ้องแทนผู้บริโภคทุกราย ไม่ต้องเสียเงินเอง

วันนี้ (26 ก.ค.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มอบหมายให้นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด และสั่งการให้นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. เร่งรัดการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยยึดหลักความถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมี ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรี ร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นวาระสำคัญของประเทศ โดยนางสาวศุภมาสได้กำชับให้ สคบ. บูรณาการร่วมกับพนักงานอัยการในการหารือข้อกฎหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกขั้นตอนรัดกุม รองรับการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีได้จริง สะท้อนว่ารัฐบาลพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริโภคในทุกกรณี
ด้านนายประเดิมชัยเปิดเผยผลการติดตามว่า ขณะนี้มีผู้บริโภคยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ สคบ. กรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่ง รวมทั้งสิ้น 683 ราย สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่เลือกใช้กลไกของ สคบ. เป็นที่พึ่ง โดยกองกฎหมายและคดีของ สคบ. รับคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว 234 ราย และทยอยเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกสัปดาห์ คำร้องกลุ่มแรกที่เอกสารครบถ้วนได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่ เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และหนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณี เพื่อให้ทุกคำร้องรัดกุมและรองรับกระบวนการทางคดีได้ทุกขั้นตอน
"ดิฉันมอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีติดตามเรื่องนี้โดยตรง และสั่งการให้ สคบ. เร่งรัดทุกคำร้องโดยยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญ ทุกคำร้องต้องได้รับการพิจารณาครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย หากกรณีใดเข้าเงื่อนไข สคบ. พร้อมใช้อำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีเอง" นางสาวศุภมาสกล่าว
"สคบ. จะติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องไม่หยุด จนกว่าผู้บริโภคทุกรายจะได้รับความเป็นธรรม และจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบเป็นระยะ สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย ขอให้เตรียมสัญญาซื้อขาย หลักฐานการชำระเงิน ประวัติการนำรถเข้าตรวจซ่อม พร้อมทั้งเอกสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับค่าเสียหาย แล้วร้องเรียนหรือขอคำปรึกษาได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดิฉันขอยืนยันว่าทุกเสียงของผู้บริโภคจะไม่ถูกปล่อยผ่าน" นางสาวศุภมาส กล่าว