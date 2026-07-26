รัฐบาลยกระดับสตรีทฟู้ดไทย ประเดิมเปิดตัวแอป “Thai Street Gold Star” หนุน SMEs เข้าถึงนักท่องเที่ยว

รองโฆษกรัฐบาล เผย รัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทย เปิดตัวแอป “Thai Street Gold Star” ครั้งแรกของประเทศ หนุน SMEs เข้าถึงนักท่องเที่ยว ผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศ
วันนี้ (26 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทย เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากล โดย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Roadshow Thailand Food Therapy Festival & Thai Street Gold Star พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน "Thai Street Gold Star" เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากล ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และภาคีเครือข่าย ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (พัทยา) และจังหวัดเชียงใหม่
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานราก และ ผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศ ควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Gastronomy Wellness Destination) พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SMEs ให้แตะร้อยละ 40 ภายใน 5 ปี
นางสาวลลิดา กล่าวว่า ปัจจุบันสตรีทฟู้ดไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Time Out ให้เป็นเมืองอาหารที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของโลก ประจำปี 2568 ขยับขึ้นจากอันดับ 6 ในปีก่อนหน้า ขณะที่ย่านบรรทัดทองยังได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในถนนที่ดีที่สุดของโลก สะท้อนเสน่ห์ของอาหารริมทางไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก นอกจากนี้ ธุรกิจสตรีทฟู้ดของไทยยังมีมูลค่าตลาดกว่า 261,000 ล้านบาท และเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนศักยภาพของสตรีทฟู้ดไทยในฐานะกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แอปพลิเคชัน Thai Street Gold Star เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมร้านสตรีทฟู้ดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไว้ในที่เดียว ช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาร้านอาหารริมทางคุณภาพได้อย่างสะดวก พร้อมข้อมูลเมนูแนะนำ พิกัดร้าน และข้อมูลการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นช่องทางการตลาดสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากขึ้น
สำหรับร้านค้าที่ได้รับการรับรองจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Thai Street Gold Star ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ Safety ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร Signature อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของเมนู และ Service คุณภาพการบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารริมทางของไทย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านการอบรมด้านการวางแผนธุรกิจ การตลาดดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร พร้อมคัดเลือกร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ใน 3 จังหวัดต้นแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (พัทยา) และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทดสอบตลาด พบปะผู้บริโภค และเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยว สร้างโอกาสทางการตลาดและรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
"รัฐบาลเชื่อมั่นว่าอาหารไทยและสตรีทฟู้ดไทยเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศ การยกระดับมาตรฐานควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างรายได้ให้ SMEs กระตุ้นการท่องเที่ยว และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกได้อย่างยั่งยืน" นางสาวลลิดา กล่าว