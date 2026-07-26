ดุสิตโพลมองไทยไม่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในอนาคตก็ไม่เชื่อมั่น ชี้ระบบสวัสดิการไม่เพียงพอ

สวนดุสิตโพล มองไทยไม่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในอนาคตก็ไม่เชื่อมั่น ผู้สูงอายุชี้ระบบสวัสดิการไม่เพียงพอ แนะรัฐปรับปรุงมีจนท.ช่วยเหลือในพื้นที่ ให้เงินสนับสนุนที่เหมาะสมมากขึ้น
วันนี้ (26ก.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่าง ๆ เรื่อง “ผู้สูงอายุกับระบบสวัสดิการรัฐ” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 434 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ผู้สูงอายุคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุเพียงใด
อันดับ 1ไม่พร้อม67.28%
อันดับ 2พร้อม32.72%
2.ผู้สูงอายุคิดว่าระบบสวัสดิการรัฐในปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการเพียงใด
อันดับ 1ไม่เพียงพอ74.65%
อันดับ 2เพียงพอ25.35%
3.ผู้สูงอายุคิดว่ารัฐควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการได้สะดวกขึ้น
อันดับ 1มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในพื้นที่65.90%
อันดับ 2เปิดบริการถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ62.21%
อันดับ 3ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรง58.99%
อันดับ 4เพิ่มช่องทางให้ญาติดำเนินการแทนได้50.69%
อันดับ 5ลดขั้นตอนการยื่นเอกสาร48.16%
4.หากรัฐจะพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1ให้เงินสนับสนุนที่เหมาะสมกับช่วงอายุให้มากขึ้น66.13%
อันดับ 2มีระบบการรักษาพยาบาลที่ดี59.91%
อันดับ 3ดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลระยะยาว59.45%
อันดับ 4ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ จ้างผู้สูงอายุทำงานให้มากขึ้น48.85%
อันดับ 5ช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารถโดยสาร42.86%
5.โดยภาพรวม ผู้สูงอายุเชื่อมั่นต่อระบบสวัสดิการรัฐว่าจะสามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคตได้เพียงใด
อันดับ 1ไม่เชื่อมั่น62.90%
อันดับ 2เชื่อมั่น37.10%