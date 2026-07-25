วปอ.บอ.3 ผุดแนวคิด “ไทย เพิ่ม ภูมิ” ช่วยคนไทย รับมือการเปลี่ยนแปลง เพิ่มภูมิคุ้มกัน เท่าทันโลกอนาคต

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พลอากาศเอก เสกสัณห์ ไชยมาตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานรับฟังการนำเสนอผลงาน โครงการ “THE TEN” ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหารระดับสูง (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 3 โดยมี พลเอก สิทธา มหาสันทนะ ผบ.สปท. และ พลโท อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ ผอ.วปอ.สปท. นำทีมคณะผู้บังคับบัญชา และคณาจารย์ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์อย่างพร้อมเพรียง
แนวคิด “ไทย เพิ่ม ภูมิ” มูฟเมนต์ใหม่ ปลดล็อกศักยภาพคนไทยทุกมิติ โดยโครงการ “THE TEN” ไม่ใช่แค่รายงานวิชาการทั่วไป แต่คือ "การตกผลึกทางความคิด" ของผู้บริหารระดับสูง วปอ.บอ. รุ่นที่ 3 ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นนวัตกรรมสังคมหลากมิติ ภายใต้คอนเซปต์ “ไทย เพิ่ม ภูมิ” (THAI PERM POOM : Empowering Thai Resilience Program)
โครงการ THE TEN มุ่งเป้าไปที่การ "เพิ่มพูนความรู้ - เพิ่มทักษะ - เพิ่มภูมิคุ้มกัน - เพิ่มพลังชีวิต" ให้กับคนไทยในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผ่าน 5 เสาหลักยุทธศาสตร์ (Pillars) ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างตรงจุด:
1) Career & Skill: ยกระดับทักษะอาชีพรองรับโลกอนาคต
2) Financial Literacy: สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและการลงทุนอย่างยั่งยืน
3) Lifelong Learning: วางรากฐานการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4) Cyber & Scam Awareness: รู้ทันภัยไซเบอร์ ป้องกันสแกมเมอร์และภัยออนไลน์
5) Life Skills & Digital Citizenship: เติมทักษะชีวิตและสร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพ
ทั้งนี้ข้อคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้จากการนำเสนอในครั้งนี้ จะถูกนำไปต่อยอด และประยุกต์ใช้จริง เพื่อขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป