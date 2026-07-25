พรรคน้ำเงินส่อเค้าร้าวหนัก ! ปูดมือขวา “เนวิน” ฝากโพยลับผ่าน สส.ภูมิใจไทย ส่งให้ฝ่ายค้านกลางวง กมธ.งบฯ ก่อนเปิดเกมอัด “พิพัฒน์”

จับตาเกมในสภา สส.ภูมิใจไทยยื่นโน้ตลับจากคนสนิท "เนวิน" ก่อนที่ช่วงเย็นรัฐบาลจะแถลงฟ้าผ่ายุติโครงการแลนด์บริดจ์ อ้างผลศึกษาไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
วันนี้(25 ก.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่อาคารรัฐสภา ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …. ในช่วงเวลาประมาณ 09.00-10.00 น. ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสนใจให้กับผู้ที่อยู่ในห้องประชุม
แหล่งข่าวระบุว่า สส.ภาคเหนือชื่อดัง สังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้เดินเข้าไปยื่นโน้ตที่เขียนด้วยลายมือให้กับ สส.จากพรรคประชาชนกลางที่ประชุม พร้อมกล่าวว่า เอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ “มือทำงานเบื้องหลังคนสำคัญของนายเนวิน ชิดชอบ” ฝากมาให้
ต่อมา ภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการเสร็จสิ้น สส.พรรคประชาชน ได้ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน พร้อมวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามต่อการทำงานของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในประเด็นโครงการแลนด์บริจด์ว่า คว้าน้ำเหลว จึงหันไปทำท่าเรือคลองเตย สานต่อ “Entertainment Complex” ทั้งที่ก่อนหน้านี้จะทำเป็นท่าเรืออัจฉริยะ ก่อนที่ในช่วงเย็นนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะแถลง ยุติโครงการแลนด์บริดจ์ เพราะผลศึกษาพบ ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ