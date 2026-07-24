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สสปน. ต่อยอดมาตรฐานไมซ์ไทยสู่โอกาสทางธุรกิจ ผ่าน TMVS Promotional Campaign เชื่อม "มาตรฐาน" สู่ "ตลาด" ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยแข่งขันเวทีโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) แถลงความสำเร็จของ MICE Standards Promotional Campaign ภายใต้แนวคิด "Standards-to-Market" ซึ่งมุ่งเชื่อมโยงมาตรฐานไมซ์ไทยสู่โอกาสทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสร้างการรับรู้ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และการสร้างเครือข่ายกับผู้จัดงานทั้งในประเทศและระดับอาเซียน ตอกย้ำบทบาทของมาตรฐานไมซ์ไทยในฐานะเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านไมซ์คุณภาพของภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สสปน. ได้พัฒนาและผลักดันการนำ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) และ มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) ไปใช้ในสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพสถานที่จัดงานทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย การบริหารจัดการ และการดำเนินงานตามแนวทางความยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้จัดงานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดไมซ์ระดับสากล

อย่างไรก็ตาม สสปน. มองว่าการมีมาตรฐานเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ หากไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการได้ จึงได้ดำเนิน MICE Standards Promotional Campaign เพื่อเชื่อมโยง "มาตรฐาน" เข้าสู่ "ตลาด" ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก การประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และการจับคู่ธุรกิจระหว่างสถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานกับกลุ่มผู้จัดงาน ผู้ซื้อ (Buyers) และองค์กรที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมไมซ์

ภายใต้โครงการดังกล่าว สสปน. ได้นำผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเข้าร่วมกิจกรรมในงานแสดงสินค้าสำคัญอย่าง Thailand HR Tech Conference & Exposition 2026 ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้จัดงาน องค์กรภาคธุรกิจ สมาคมวิชาชีพ และผู้ซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะผู้ตัดสินใจโดยตรง พร้อมนำเสนอศักยภาพของสถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

หนึ่งในกลไกสำคัญของโครงการคือ กิจกรรม Business Matching ซึ่งช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการสถานที่จัดงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ ผู้จัดประชุมและสัมมนา ผู้จัดงานแสดงสินค้า บริษัทรับจัดงาน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้ซื้อจากต่างประเทศ ผ่านการนัดหมายเจรจาธุรกิจและนำเสนอศักยภาพของสถานที่ ส่งผลให้เกิดโอกาสในการรับงานใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และเพิ่มโอกาสทางการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นว่า มาตรฐาน TMVS, TSEMS และ AMVS ได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดงานของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และการดำเนินงานตามหลัก ESG และ Sustainability ขณะเดียวกัน สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือ ขยายฐานลูกค้า และสร้างโอกาสในการเข้าถึงงานระดับประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างชัดเจน
ภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้งานสถานที่และผู้จัดงานชั้นนำที่ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงถึงคุณค่าของมาตรฐานไมซ์ไทย อย่างงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2026 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การเลือกใช้สถานที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS, TSEMS และ AMVS ช่วยลดความเสี่ยงในการจัดงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมงาน ผู้สนับสนุน และผู้แสดงสินค้า ตลอดจนสนับสนุนการจัดงานตามแนวทางความยั่งยืนที่เป็นความคาดหวังของผู้จัดงานระดับนานาชาติในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ร่วมแถลงข่าวจากทุกภาคส่วนได้ร่วมส่งสารสำคัญว่า "มาตรฐาน TMVS และ TSEMS ไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะแก่สถานที่จัดงาน แต่ยังสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งานสถานที่ โดยช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความมั่นใจ ยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงาน และสนับสนุนให้ผู้จัดงานสามารถส่งมอบงานคุณภาพระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระยะยาว"

ความสำเร็จของ MICE Standards Promotional Campaign สะท้อนบทบาทของ สสปน. ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยผ่านแนวคิด Standards-to-Market ที่ไม่เพียงยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงาน แต่ยังสามารถเปลี่ยน "มาตรฐาน" ให้กลายเป็น "โอกาสทางธุรกิจ" สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้จัดงาน และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ และงานแสดงสินค้าคุณภาพของอาเซียนและระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน





สสปน. ต่อยอดมาตรฐานไมซ์ไทยสู่โอกาสทางธุรกิจ ผ่าน TMVS Promotional Campaign เชื่อม "มาตรฐาน" สู่ "ตลาด" ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยแข่งขันเวทีโลก
สสปน. ต่อยอดมาตรฐานไมซ์ไทยสู่โอกาสทางธุรกิจ ผ่าน TMVS Promotional Campaign เชื่อม "มาตรฐาน" สู่ "ตลาด" ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยแข่งขันเวทีโลก
สสปน. ต่อยอดมาตรฐานไมซ์ไทยสู่โอกาสทางธุรกิจ ผ่าน TMVS Promotional Campaign เชื่อม "มาตรฐาน" สู่ "ตลาด" ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยแข่งขันเวทีโลก