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บทเรียน Bitkub สะเทือนวงการคริปโท เมื่อ Exchange ก็ถูกแฮกได้ นักลงทุนไทยควรมี “ทางเลือก” มากกว่าหนึ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรณีการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับ Bitkub Online เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า 16 สกุล มูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษ Bitkub Online และอดีตกรรมการ กรณีรายงานข้อมูลการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในช่วงเกิดเหตุไม่สะท้อนข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม การกล่าวโทษดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ขณะที่ Bitkub ชี้แจงว่าได้นำสินทรัพย์กลับมาเติมครบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และปัจจุบันยังมีสินทรัพย์ของลูกค้าครบ 100%
เหตุการณ์นี้จึงไม่ได้สะท้อนเพียงความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ แต่ยังชี้ให้เห็นความสำคัญของฐานทุน ระบบเก็บรักษาสินทรัพย์ แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน และความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแล
สำหรับนักลงทุน คำถามสำคัญจึงอาจไม่ใช่เพียงว่า 
“แพลตฟอร์มไหนปลอดภัยที่สุด” เพราะไม่มีแพลตฟอร์มใดปลอดภัยจากความเสี่ยงได้ 100% แต่ควรถามด้วยว่า หากเกิดเหตุไม่คาดคิด บริษัทมีระบบและทรัพยากรเพียงพอที่จะรับผิดชอบสินทรัพย์ของลูกค้าหรือไม่
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลหลายรายที่ได้รับใบอนุญาตและสามารถเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนได้

Binance TH ดำเนินงานโดยบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่าง Gulf Edge ในกลุ่ม GULF และ Binance AP Holdings โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทยช่วงต้นปี 2567 ในฐานะนิติบุคคลไทยที่ดำเนินงานแยกจาก Binance Global อย่างชัดเจน
บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจครอบคลุมทั้งศูนย์ซื้อขายและนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ภายใต้กรอบกำกับดูแลของไทย พร้อมเปิดเผยว่าใช้ Ceffu เป็นผู้ให้บริการดูแลสินทรัพย์ และจัดเก็บสินทรัพย์ของผู้ใช้อย่างน้อย 90% ในระบบ Cold Storage เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

จุดแข็งสำคัญของ Binance TH คือการผสานความน่าเชื่อถือและความเข้าใจตลาดไทยของกลุ่ม GULF ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ากับเทคโนโลยี ประสบการณ์ และเครือข่ายสภาพคล่องจาก Binance ทำให้แพลตฟอร์มมีศักยภาพทั้งด้านระบบซื้อขาย ความหลากหลายของสินทรัพย์ และการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก
อีกหนึ่งจุดเด่นคือการนำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานจากแพลตฟอร์มระดับสากลมาปรับใช้ภายใต้ข้อกำหนดของประเทศไทย จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทั้งความคล่องตัวในการซื้อขาย เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาตของไทย

อย่างไรก็ตาม Binance TH ยังมีประวัติการดำเนินงานในประเทศไทยไม่ยาวนานนัก ผู้ลงทุนจึงควรติดตามพัฒนาการด้านบริการ มาตรการคุ้มครองสินทรัพย์ และประเด็นด้านการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการประเมินแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน

Maxbit ดำเนินงานโดยบริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด มีผู้สนับสนุนหลักจากกลุ่ม PTG Energy จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันมีสถานะเป็นทั้งศูนย์ซื้อขายและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัทเปิดเผยว่าใช้ระบบ cold wallet, Multi-Party Computation หรือ MPC และระบบอนุมัติธุรกรรมหลายชั้น รวมถึงแต่งตั้ง Rakkar Digital เป็นผู้รับฝากสินทรัพย์

ภายนอก
จุดเด่นคือการเปิดเผยชื่อผู้รับฝากสินทรัพย์และโครงสร้างด้านความปลอดภัยค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตาม Maxbit ยังเป็นผู้ให้บริการรายใหม่ จึงควรพิจารณาร่วมกับประวัติการดำเนินงาน สภาพคล่อง และเงื่อนไขการประกันสินทรัพย์ด้วย

InnovestX ดำเนินงานโดยบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในกลุ่ม SCBX ให้บริการลงทุนหลายสินทรัพย์ทั้งหุ้น กองทุน และสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มเดียว
ตามรายชื่อปัจจุบันของ ก.ล.ต. InnovestX มีสถานะเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ใช่ศูนย์ซื้อขายโดยตรง
จุดแข็งคือฐานทุน ระบบบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาลของกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่ แต่ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับชื่อผู้รับฝากสินทรัพย์ สัดส่วน cold wallet และขอบเขตประกันภัยยังมีรายละเอียดไม่มากนัก

Orbix Trade เดิมคือ Satang Corporation ก่อนกลุ่มธนาคารกสิกรไทยเข้าซื้อกิจการในเดือนตุลาคม 2566 และเปลี่ยนชื่อเป็น Orbix Trade บริษัทมีใบอนุญาตทั้งศูนย์ซื้อขายและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมระบุว่ามีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และความต่อเนื่องทางธุรกิจ



จุดแข็งคือการอยู่ภายใต้กลุ่ม KBank แต่ผู้ลงทุนควรพิจารณาประวัติของนิติบุคคลเดิมประกอบด้วย เนื่องจากในยุค Satang เคยมีกรณีไม่รักษาสัดส่วนสินทรัพย์ในผู้รับฝากภายนอกและ cold wallet ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนกลุ่มกสิกรไทยเข้าซื้อกิจการ

Bitazza ดำเนินงานในประเทศไทยโดยบริษัท บิทาซซ่า จำกัด และถือเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ในตลาดไทยมานานกว่าผู้เล่นรายใหม่หลายราย

ปัจจุบันบริษัทมีใบอนุญาตในฐานะนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ใช่ศูนย์ซื้อขายในประเทศไทย โดยบริษัทระบุว่าแบ่งการเก็บสินทรัพย์ระหว่าง hot wallet, cold wallet และผู้รับฝากสินทรัพย์ภายนอก

อย่างไรก็ตาม Bitazza มีประเด็นด้านการกำกับดูแลที่ต้องติดตาม หลัง ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัทไทยและ Bitazza Global ในปี 2569 กรณีถูกกล่าวหาว่าร่วมให้บริการศูนย์ซื้อขายโดยไม่มีใบอนุญาต รวมถึงมีประเด็นเกี่ยวกับบริการ Crypto Dust และ Freedom Card ซึ่งกรณีเหล่านี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวน

“ มีใบอนุญาต ไม่ได้แปลว่ารัฐรับประกันสินทรัพย์ ”

แม้ผู้ให้บริการจะได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. แต่สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เงินฝากธนาคาร และไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
นักลงทุนจึงควรพิจารณามากกว่าชื่อเสียงหรือขนาดของบริษัท โดยตรวจสอบทั้งประเภทใบอนุญาต ชื่อผู้รับฝากสินทรัพย์ สัดส่วน cold wallet ฐานะทางการเงิน ประวัติการกำกับดูแล ตลอดจนขั้นตอนการรับผิดชอบหากเกิดเหตุผิดปกติ

อีกแนวทางหนึ่งคือไม่เก็บสินทรัพย์ทั้งหมดไว้กับผู้ให้บริการรายเดียว เก็บบนแพลตฟอร์มเฉพาะจำนวนที่ต้องใช้ซื้อขาย และพิจารณาเก็บสินทรัพย์ระยะยาวไว้ในกระเป๋าที่ผู้ลงทุนควบคุม private key เอง หากมีความรู้และสามารถดูแล seed phrase ได้อย่างปลอดภัย

บทเรียนจากกรณี Bitkub จึงไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การตัดสินว่าแพลตฟอร์มใดดีที่สุดหรือแย่ที่สุด แต่ควรทำให้นักลงทุนตระหนักว่า ความเสี่ยงไม่ควรถูกฝากไว้กับบริษัท ระบบ หรือกระเป๋าเงินเพียงแห่งเดียว เพราะในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล “การมีทางเลือก” และ “การกระจายความเสี่ยง” อาจสำคัญไม่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง






บทเรียน Bitkub สะเทือนวงการคริปโท เมื่อ Exchange ก็ถูกแฮกได้ นักลงทุนไทยควรมี “ทางเลือก” มากกว่าหนึ่ง
บทเรียน Bitkub สะเทือนวงการคริปโท เมื่อ Exchange ก็ถูกแฮกได้ นักลงทุนไทยควรมี “ทางเลือก” มากกว่าหนึ่ง
บทเรียน Bitkub สะเทือนวงการคริปโท เมื่อ Exchange ก็ถูกแฮกได้ นักลงทุนไทยควรมี “ทางเลือก” มากกว่าหนึ่ง
บทเรียน Bitkub สะเทือนวงการคริปโท เมื่อ Exchange ก็ถูกแฮกได้ นักลงทุนไทยควรมี “ทางเลือก” มากกว่าหนึ่ง