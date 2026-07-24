“ธนกร” แย้ง “อภิสิทธิ์” ยันทุกข้อเสนอแนะรัฐบาลหยิบไปพิจารณา อาจไม่ทันใจฝ่ายค้านบ้างเพราะบางเรื่องต้องใช้เวลา

“ธนกร” แย้ง “อภิสิทธิ์” ทุกข้อเสนอแนะรัฐบาลหยิบไปพิจารณา แจงอาจไม่ทันใจฝ่ายค้านบ้างเพราะบางเรื่องต้องใช้เวลา เผยนายกฯ ไม่เคยนิ่งนอนใจ สั่งการใกล้ชิด ห้ามทอดทิ้งประชาชน
นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า รัฐบาลเคยประกาศว่าจะเอาจริงเอาจังกับการปรับโครงสร้างพลังงาน แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏกลับพบว่าราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า ต้องขอบคุณความเห็นของนายอภิสิทธิ์ เพราะพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นฝ่ายค้านมืออาชีพที่ตรวจสอบโครงการต่างๆ อย่างเข้มข้นอยู่แล้ว ดังนั้น รัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปพิจารณาอย่างแน่นอน เพียงแต่นายอภิสิทธิ์ก็ทราบดีว่า เรื่องบางเรื่อง นโยบายบางนโยบายนั้นต้องใช้เวลาในการดำเนินการบ้าง นอกจากนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก็พูดชัดเจนว่า ให้รัฐมนตรีทุกคนเร่งทำผลงานเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ดังนั้น หากรัฐมนตรีท่านไหนทำหน้าที่ไม่ได้ เชื่อว่าท่านนายกฯ ย่อมมีวิธีดำเนินการต่อไปอยู่แล้ว ทั้งการตักเตือนไปจนถึงวิธีการอื่นๆ
ส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า ข้อเรียกร้องของพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งเรื่องการทบทวนภาษีสรรพสามิต และการดึงภาคเอกชนที่ได้รับผลประโยชน์จากภาวะความผันผวนของราคาน้ำมันเข้ามาร่วมแบ่งรับภาระกลับเงียบหายไปนั้น นายธนกร กล่าวว่า ทุกข้อเรียกร้องรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องย่อมต้องนำไปพิจารณาอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ได้ประกาศเป็นข่าวออกมา หรืออาจจะไม่ทันใจฝ่ายค้านบ้างก็เท่านั้นเอง แต่คงไม่ถึงกับเงียบหายไปแน่นอน ส่วนการที่เสนอให้ดึงภาคเอกชนที่ได้รับผลประโยชน์จากภาวะความผันผวนของราคาน้ำมันมาร่วมด้วยนั้น เรื่องนี้ละเอียดอ่อน เพราะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆ จะไปชี้ว่าบริษัทเอกชนรายนั้นรายนี้ว่าเขาได้ประโยชน์ เชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคงกำลังพิจารณารายละเอียดเพื่อความรอบคอบอยู่ ขอให้นายอภิสิทธิ์ใจเย็นๆ เพราะรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้แน่นอน
“รัฐบาลเข้าใจดีว่า ปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้ ปัจจัยหนึ่งอาจจะมาจากต้นทุนทางด้านพลังงาน ซึ่งท่านนายกฯ เองก็สั่งการอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายต่างๆ ทยอยออกมา เช่น มาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อย เป็นต้น เพียงแต่เรื่องบางเรื่องต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน อาจจะใช้เวลาบ้าง แต่รัฐบาลไม่มีวันทอดทิ้งพี่น้องประชาชนแน่นอน” นายธนกร กล่าว