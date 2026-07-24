พลิกโฉมเกษตรอีสาน! กรมทรัพยากรน้ำบาดาลลุยสำรวจแหล่งน้ำบาดาลสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ สร้างรายได้ยั่งยืนให้เกษตรกรนครพนม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มอบหมายให้ นายปริญญา คุ้มสระพรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายกุศล โชติรัตน์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายเกรียงศักดิ์ ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจเเละประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ณ แปลงใหญ่มันฝรั่ง รหัสแปลง 11525 ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยมี นายศุภวัฒน์ ชูรัตน์ นายอำเภอวังยาง และนายวโรดม แสนสุริวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดให้การต้อนรับ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมนำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมโดยใช้น้ำบาดาลและน้ำผิวดินเป็นแหล่งน้ำต้นทุน รูปแบบการวางระบบกระจายน้ำ ทางเลือกการใช้แหล่งพลังงานเพื่อการสูบน้ำเข้าสู่ระบบกระจายน้ำที่ประหยัดและเหมาะสม รูปแบบการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพน้ำของพื้นที่ และการสาธิตการสูบทดสอบน้ำบาดาล มีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากภาคเอกชน พร้อมทั้งเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 64 ราย
หากการดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จ เกษตรกรจะสามารถปลูกพืชผลทางเกษตรได้หลากหลายมากขึ้น และตรงความต้องการของตลาด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่สร้างรายได้ให้มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากบริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โก๋แก่ ร่วมแนะนำการส่งเสริมการปลูกถั่วสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ร่วมแนะนำช่องทางการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิก (เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.) ในราคาที่ยุติธรรม และส่งเสริมการปลูกข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกร