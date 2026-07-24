“ซาบีดา”ตรวจเยี่ยม “Amazing Thailand: Masterpieces of Thai Art”นำ 200 โบราณวัตถุไทย จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลีใต้

วันนี้(24 ก.ค.)นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
โดยในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ได้เดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษ "Amazing Thailand: Masterpieces of Thai Art" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งดำเนินการโดยกรมศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนหารือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เพราะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลีใต้ ติดอันดับพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมเป็นอันดับ 3 ของโลก ทั้งนี้ การพบปะดังกล่าวถือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสานต่อความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต
โดยจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุล้ำค่ากว่า 208 รายการ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ
ภาพสลักยมกปาฏิหารย์ : ศิลปะทวารวดี สัญลักษณ์ของคติความเชื่อร่วมกันในพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน , ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติ ตอน โสตถิยพราหมณ์ถวายหญ้าคา , ธรรมจักร , พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 8 กร การจัดแสดงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยจะทำการจัดแสดงระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กันยายน 2569
ในโอกาสนี้ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าพบและหารือกับ ศาสตราจารย์ ยู ฮง-จุน (Prof. Mr. Yoo Hong-jun) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนหารือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การพบปะดังกล่าวถือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสานต่อความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า สืบเนื่องจากปี 2567 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี ได้มีการลงนาม MOU โดยมีโครงการสำคัญ คือ การนำโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยม จำนวนกว่า 200 รายการ ที่คัดสรรจากพิพิธภัณฑ์ ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร จำนวน 22 แห่ง ทั่วประเทศ ไปจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ เพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีการนำนิทรรศการพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมของไทยไปจัดแสดงที่ประเทศเกาหลีใต้มาก่อน จึงนับเป็นครั้งแรก และเป็นครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีการนำโบราณวัตถุจากประเทศไทยไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศเกาหลี และพิพิธภัณฑ์วัดซินฮึงซา
สำหรับเป้าหมายในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ประการแรก คือ เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย อีกประการหนึ่ง คือ เป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับชาวเกาหลี และชาวต่างชาติ ให้ได้รู้ถึงความเป็นมาของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการยกระดับความร่วมมือทางด้านพิพิธภัณฑ์ และวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้นับเป็นการเน้นย้ำ ถึงความสำเร็จ และความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิทยาการและศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ระหว่างกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดนิทรรศการร่วมกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ อันจะนำไปสู่การยกระดับการทูตทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับนิทรรศการ “Amazing Thailand: Masterpieces of Thai Art” จะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง วันที่ 6 กันยายน 2569 และจะนำไปจัดนิทรรศการบางส่วนต่อที่วัดทงโดซา ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม–4 ธันวาคม 2569 โดยตั้งเป้าหลังเสร็จนิทรรศการยอดเข้าชมไม่ต่ำกว่า 100,000 คน