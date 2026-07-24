“พล.ท.อดุลย์” ต้อนรับ รมว.กลาโหม จีน เยือนไทย สานต่อความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน

“พล.ท.อดุลย์” ต้อนรับ รมว.กลาโหมจีนเดินหน้าสานต่อความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง ยกระดับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน หนุนกลไก 2+2 ร่วมปราบอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมย้ำแก้ปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชาด้วยสันติวิธีและการเจรจา
วันนี้( 24 ก.ค.2569 ) พล.ท. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับ พล.ร.อ. ต่ง จวิน รมว.กลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมีพิธีการต้อนรับอย่างสมเกียรติ พร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารกองเกียรติยศ ก่อนการหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
พล.ท. อดุลย์กล่าวแสดงความยินดีต่อผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยที่ผ่านมา ซึ่งช่วยเปิดมิติความร่วมมือใหม่ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีสุขภาพ พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมสีเขียว ตลอดจนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และโลจิสติกส์ในภูมิภาค อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือด้านกลาโหมในทุกมิติ ทั้งการฝึกศึกษา การฝึกร่วมและผสม การแลกเปลี่ยนการเยือน การพัฒนาบุคลากร และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางทหารและสิ่งอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (The China - Thailand Joint Committee of Cooperation on Military Affairs and Military Equipment and Technology) รวมทั้งกลไกหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางและผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคง การป้องกันประเทศ การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และการรับมือภัยคุกคามร่วมสมัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
สำหรับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ฝ่ายไทยยืนยันจุดยืนในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคี พร้อมขอบคุณสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการเจรจา โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสร้างความไว้วางใจ การหลีกเลี่ยงการยั่วยุ การหยุดยิงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน และการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอาชญากรรมออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการค้ามนุษย์ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเดินทางเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ มีกำหนดเยี่ยมคำนับนายกรัฐมนตรี และเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี อีกด้วย ถือเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความไว้วางใจอันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศ และระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศให้มีความใกล้ชิด เป็นรูปธรรม และร่วมส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอย่างยั่งยืน