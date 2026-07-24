กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดงาน “The 11th TICA Connect” ฉลอง 80 ปีไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ผนึกเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ-24 กรกฎาคม 2569 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จะจัดงาน “The 11th TICA Connect” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา นักศึกษา และเครือข่ายอาสาสมัครเข้าร่วม โดยปีนี้ TICA Connect จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Thailand – United Nations Partnership for Inclusive and Sustainable Future through South-South and Triangular Cooperation" เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปี การเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ (UN) ของประเทศไทย
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย Dr. Ailan Li, UN Resident Coordinator in Thailand ad interim, WHO Representative to Thailand กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Leveraging 80 Years of Partnership: The UN and Thailand as Catalysts for South-South and Triangular Cooperation”
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหประชาชาติในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น โดยเฉพาะในเอเชียและแปซิฟิก ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้ - ใต้ (South-South Cooperation) และความร่วมมือไตรภาคี (Triangular Cooperation) นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
ความพิเศษของการจัดงานครั้งนี้ นอกเหนือจากการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 80 ปี การเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนที่ปี 2026 ได้รับการประกาศให้เป็นปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Year of Volunteers for Sustainable Development: IVY 2026) เพื่อสร้างการรับรู้ถึงบทบาทสำคัญของอาสาสมัครในการขับเคลื่อนงานพัฒนา และสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินงานของอาสาสมัครทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ เวทีเสวนาในหัวข้อความสำเร็จของความร่วมมือไทย – สหประชาชาติ ในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา และความร่วมมือไตรภาคี ในด้านต่าง ๆ อาทิ นโยบายสุขภาพโลก หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อนามัยแม่และเด็ก และการวัดผลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมเสวนาจาก WHO UNFPA และ UNESCAP การเสวนาบทบาทอาสาสมัครเนื่องในปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Year of Volunteers for Sustainable Development: IVY 2026) โดยมีทั้ง "อาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand)" และอาสาสมัครสหประชาชาติ (UNV) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานพัฒนาในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมจากโครงการความร่วมมือทวิภาคีเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนระหว่างประเทศไทยกับประเทศโคลอมเบีย ซึ่งเป็นตัวอย่างของความร่วมมือแบบใต้ – ใต้ (South-South Cooperation) ที่ประสบความสำเร็จ และยังมีการพูดคุยกับ “พอลล่า เทเลอร์” Friend of UNICEF เกี่ยวกับการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอีกด้วย
การจัดงาน TICA Connect ครั้งที่ 11 สะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ทั้งนี้ สามารถรับชมภาพบรรยากาศและการถ่ายทอดสด งาน TICA Connect ครั้งที่ 11 และดูย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube ของ "TICA Cooperation กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ"
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