﻿“บิ๊กดุลย์” น้ำตาคลอ ขอโทษสื่อสารไม่เต็มที่ ทำเข้าใจผิดว่าไม่รักลูกน้อง ปมห้ามใช้คำ "ไล่ล่า"

“บิ๊กดุลย์” ขอโทษสื่อสารไม่เต็มที่ ทำคนเข้าใจผิดว่าไม่รักลูกน้อง กรณีไม่ให้ใช้คำว่า "ไล่ล่า" คนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิต 5 นายที่นราธิวาส ย้ำไม่มีอะไรช้ำใจไปกว่าลูกน้องเสียชีวิต แต่ไม่อยากเอาน้ำมันไปเติมไฟ
วันที่ 24 ก.ค.พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงปมดรามา หลังให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่า กรณีคนร้ายก่อเหตุยิงทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย ที่จังหวัดนราธิวาส ว่า เรื่องนี้ตนเสียใจจริงๆ กับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวาน ตนเป็นทหาร เป็นผู้พัน ผู้การ เวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบ ไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้น
“สีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอด ไม่เคยเปลี่ยน ถึงแม้ว่าบทบาทเป็นรัฐมนตรีกลาโหม ยืนยันว่าลูกน้องต้องไม่ตายฟรี และได้บอกกับแม่ทัพภาคที่ 4 ว่าให้จับตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้ ผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิต ลูกน้องไม่มีตายฟรี แต่ฐานะและบทบาทของผม ถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้ มันก็เป็นการยกระดับ เอาน้ำมันไปเติม แต่เมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจ ก็ต้องพูด ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับถูกหาว่าไม่รักลูกน้อง และเสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมด”
ทั้งนี้ แม้ท่าทีของพลโท อดุลย์ จะดูดุดัน แต่ยืนยันว่าไม่ได้โมโห และไม่มีความขัดแย้งกับเสนาธิการทหารบก โดยได้สื่อสารกันก่อนเสนาธิการทหารบกจะลงพื้นที่ พร้อมขอโทษที่สื่อสารออกไปแล้ว ไม่ได้สร้างความเข้าใจได้มาก
“ผมไม่ได้มีวาทกรรมหล่อสวย สื่อถามผมก็ตอบ โดยไม่ได้คิดว่าผลกระทบจะรุนแรงขนาดนี้ เสียใจกับคำพูดของหลายคนว่า เป็นทหารพอมาเป็นการเมือง ก็เปลี่ยนแปลง ผมไม่ได้หลงใหลได้ปลื้ม ไม่ได้ยึดติดอะไรเลย ถ้าไปอีสานถามคนที่ไปได้เลย ผมเป็นคนแบบนี้” พลโท อดุลย์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ พลโท อดุลย์ มีท่าทีขึงขัง หนักแน่น และมีน้ำตาคลอ