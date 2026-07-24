กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดตัว “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ก ปี 4” ดันวัยเก๋าเรียน AI สร้างคอนเทนต์ พร้อมชวนคนรุ่นใหม่เป็น Digital Buddy

กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดโครงการ “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ก ปี 4” ยกระดับผู้สูงอายุสู่ AI Content Creator ผ่านการอบรมฟรี พร้อมเปิดรับนิสิตนักศึกษาเป็น “Digital Buddy” ร่วมถ่ายทอดทักษะดิจิทัล ลดช่องว่างวัย สร้างสังคมสื่อปลอดภัยอย่างยั่งยืน
นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ก ปี 4 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล โดยในปีนี้ได้ยกระดับหลักสูตรด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาเป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ (AI Content Creator) ซึ่งการเปิดรับสมัครในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างวัยอย่างเป็นรูปธรรม
“เป้าหมายสำคัญของเราไม่เพียงแค่การเสริมทักษะให้ผู้สูงอายุก้าวทันเทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงการสร้างพื้นที่ให้คนสองวัยได้ทำงานร่วมกัน การมีน้อง ๆ เยาวชนเข้ามาเป็น Digital Buddy จะช่วยสนับสนุนและทลายข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีของวัยเก๋า ในขณะเดียวกัน คนรุ่นใหม่ก็จะได้เรียนรู้มุมมองและประสบการณ์ชีวิตจากผู้สูงอายุ ถือเป็นการผสานพลังเพื่อสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง” นายธนกร กล่าว
สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมเข้มข้น 3 วันเต็ม ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เน้นรูปแบบการสอนที่ช้า ชัดเจน และทำตามได้จริง ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่อง การถ่ายทำ ไปจนถึงการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการผลิตสื่ออย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ในส่วนของการสนับสนุนการเรียนรู้ โครงการฯ ได้เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาหรืออยู่ระหว่างรอรับปริญญาตรี จำนวน 5 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเทคโนโลยี หรือ ‘Digital Buddy’ คอยให้คำปรึกษา เป็นเพื่อนคู่คิด และดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาโครงการประมาณ 150 วัน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและปฏิบัติภารกิจครบถ้วน จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปต่อยอดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเพิ่มประสบการณ์การทำงานจริงด้านการประยุกต์ใช้ AI ในการสร้างสรรค์สังคม
ช่องทางการรับสมัครและติดต่อสอบถามโครงการ "สูงวัยหัวใจยังเวิร์ก ปี 4" เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) สมัครเข้าร่วมอบรม (สำหรับผู้สูงอายุ) https://forms.gle/KKJevmskM3DF4rfB9 สมัครเป็น Digital Buddy (สำหรับนักศึกษา): https://forms.gle/w2TrSoDsFageoWNs9
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกิจกรรมโครงการฯโทรศัพท์: 086-362-7721 (คุณไกด์) หรือ 089-669-4661 (คุณบี) อีเมล: tmfoldyoungwork4@gmail.com