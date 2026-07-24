โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569

นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา สำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วย นายกิตติรัตน์ วัฒนสม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้แนวพระราชดำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยภายในงานมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้แก่ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมเขียนข้อความ “ทรงพระเจริญ” ประดับต้นรวงผึ้งทรงปลูก เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี พร้อมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจ การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ การประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจ การประกวดคลิปวิดีโอเฉลิมพระเกียรติ และการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
ในการนี้ ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 174,000 ตัว และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมอย่างยั่งยืน