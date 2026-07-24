กรมลดโลกร้อน–จุฬาฯ ติวเข้ม อปท. ภาคใต้ ขับเคลื่อนแผนปรับตัวแห่งชาติสู่การลงมือทำ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มนโยบายและขับเคลื่อนการปรับตัว ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง “การเสริมศักยภาพและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการปรับตัวรายสาขาและสาขาที่เกี่ยวข้อง (Cross Cutting)” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่หน่วยงานในระดับจังหวัดและท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) ทั้ง 6 สาขา
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศ โดยภาคกลางได้เริ่มดำเนินการเป็นภูมิภาคแรก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภูมิภาคที่สองภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี ภูมิภาคที่สาม ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็น ครั้งที่ 5 ของโครงการ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย จัดขึ้นในพื้นที่ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21–23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ณ โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกันยกระดับศักยภาพและผลักดันการดำเนินงานด้านการปรับตัวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และความสำคัญของการปรับตัว รวมถึงระเบียบ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมต่อพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดระยะเวลา 3 วันของการอบรม ได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.พัชรียา รุ่งกิจวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน คุณชาคริต ยุกตานนท์ รองหัวหน้าฝ่ายประเมินและบริหารโครงการ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน และดร.จิตติมา รอดสวาสดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรมอนามัย ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น อาทิ การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบ (Impact Chain Analysis) การประเมินความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแหล่งทุนสนับสนุนโครงการด้านการปรับตัว เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถต่อยอดแผนสู่การปฏิบัติได้จริง
ในวันสุดท้ายของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันนำเสนอแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร เพื่อรับข้อเสนอแนะจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนเข้าสู่พิธีปิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินงานในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ สู่การขยายผลในระดับพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ชุมชนและสังคมไทย ในระยะยาว ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมากกว่า 70 คน และผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มนี้ของทั้ง 5 ภูมิภาค จะเป็นกำลังสำคัญในการนำองค์ความรู้และเครื่องมือที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนและดำเนินโครงการด้านการปรับตัวในพื้นที่ของตน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ชุมชนและสังคมไทยในระยะยาว