ทร.เคาะแล้ว บริษัทต่อเรือฟริเกต “ผบ.เฟื่อง” เผยอาจไม่แถลง หวั่นเป็นดาบสองคม

ผบ.ทร.เผยได้ผลสรุปบริษัทต่อเรือฟริเกต เตรียมส่งปลัดกลาโหมอนุมัติ เปรยอาจไม่แถลงข่าว หวั่นเป็นดาบสองคม ด้าน “บิ๊กดุลย์” รับรายงานข้อสรุปแล้ว ย้ำตนไม่ยุ่ง มีทีโออาร์ชัดเจน ได้เรือแน่นอน
วันที่ 23 ก.ค.69 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหม พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้พูดคุยกับพลเรือเอก นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ และพลเรือเอก กรวิทย์ ฉายะรถี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามว่า ได้รับรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกต่อเรือฟรีเกตจากพลเรือเอก กรวิทย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดหาเรือฟรีเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือ แล้วหรือไม่ ผบ.ทร.กล่าวว่า เรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตตรวจสอบ รายละเอียดเอกสารว่า เรียบร้อยหรือไม่ จะได้ส่งขึ้นไปทีเดียว
ส่วนจะมีการแถลงข่าวความชัดเจนได้เมื่อไหร่นั้น ผบ.ทร.ยอมรับว่า ขอคิดก่อน เพราะการแถลงข่าวก็เป็นดาบสองคมว่า เราจะไปทำผิดขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ แต่ขอยืนยันว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินดำเนินการต่อจากนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือจะต้องลงนาม ส่งเรื่องต่อมายังปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อลงนามอนุมัติ ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ เพราะเป็นโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านบาท
ด้าน พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงข้อสรุปการจัดซื้อเรือฟริเกต ของกองทัพเรือว่า วันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือก็มาร่วมประชุมด้วย ก็ถามให้เสร็จ เพราะยืนยันมาตลอดว่าตนไม่ได้ยุ่งด้วย พร้อมย้ำว่าไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้เลย
รัฐมนตรีกลาโหมยังกล่าวต่อว่าเรื่องนี้มีทีโออาร์ที่ชัดเจน มีคณะกรรมการคุณธรรม กำกับดูแล จึงเป็นไปตามขั้นตอนและตารางเวลา เมื่อพิจารณาตามทีโออาร์เสร็จแล้วคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็คงเสนอมาตามขั้นตอน ไม่ต้องกังวลได้เรือฟริเกตแน่นอน
เมื่อถามว่าอยากให้กองทัพเรือแถลงข่าวความชัดเจนหลังเสร็จขั้นตอนหรือไม่เพราะผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่าอาจเป็นดาบสองคม รัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ท่านต้องรับผิดชอบ หากไม่ชี้แจงเองก็คงเป็นมอบให้ทีมโฆษก ทร.ชี้แจง