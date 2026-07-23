"บิ๊กดุลย์" เบรก เสธ.ทบ.ประกาศจะเป็น ‘ผู้ล่า’ มือยิงจุดตรวจ ชี้เป็นคนไทยแต่เห็นต่าง ต้องมาคุยกัน ยันไม่ย้ายแม่ทัพ 4

รมว.กลาโหม คุย ผบ.ทบ. เหตุชายแดนใต้ ชี้อย่าเรียก ‘ไล่ล่า’ หลัง เสธ.ทบ.ประกาศจะเป็น ‘ผู้ล่า’ มองเป็น ‘คนไทย’ มีความเห็นต่าง ต้องมาพูดคุยกัน ป้อง ‘แม่ทัพภาค 4’ อย่าเพิ่งโยงโยกย้าย ให้ ‘แม่ทัพภาคที่ 4’ มีสมาธิในการทำงานเต็มที่ และยังไม่ถึงห้วงเวลาโยกย้าย ให่เป็นเรื่อง ผบ.เหล่าทัพ พูดคุยกัน
วันที่ 23 ก.ค.พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังพูดคุยกับ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ถึงสถานการณ์ จ.ชายแดนภาคใต้ ว่า ได้มีการหารือถึงแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก
เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ประกาศว่าจะเป็นผู้ล่าบ้าง พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ต้องไปหารือกันถึงแนวคิดที่แตกต่างกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่ แต่พรุ่งนี้ (24ก.ค.) ตนติดภารกิจสำคัญ ในการต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีน
เมื่อถามว่าถึงเวลาที่เราต้องไล่ล่าคนร้ายแล้วใช่หรือไม่ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า อย่าเรียกว่าไล่ล่า คนไทยที่มีความเห็นแตกต่าง จะต้องมาพูดคุยกัน เพราะเรามีคณะพูดคุยสันติสุขอยู่แล้ว มี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ.บต. ที่จะเป็นเครื่องมือ ให้เราใช้ในการทำงาน ว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร เดี๋ยวเราก็จะมาหารือกัน ซึ่งตนก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับหัวหน้าคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อเก้าอี้แม่ทัพภาคที่ 4 หรือไม่ เพราะถึงวงรอบในการแต่งตั้งโยกย้ายพอดี พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า อย่าเพิ่งไปดึงประเด็น ขอให้แม่ทัพภาคที่ 4 มีสมาธิในการทำงาน ติดตามผู้ก่อการ หลังเกิดความสูญเสียขึ้น อย่าเพิ่งคิดเรื่องนั้น เพราะว่าแม่ทัพภาคที่ 4 และ ผบ.ฉก.นราธิวาส จะได้มีสมาธิในการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
สำหรับการจัดโผโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ถึงห้วงเวลา ขอให้ใจเย็นๆ เป็นเรื่องของผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ละท่านที่จะต้องพูดคุยกัน ยังไม่ถึงวาระที่จะต้องมาหารือในช่วงนี้