เวทีรับฟังคำขอ อภ.2 ตำบล เด่นใหญ่ ชูหลักข้อเท็จจริงไม่ใช่ประชามติ เอกชนเสนอทบทวนระบบทะเบียนใบอนุญาต–ค่าธรรมเนียม อปท.ในภาพรวม

นายก อบต.เด่นใหญ่ ระบุเวทีมีเป้าหมายรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาตามกฎหมาย ขณะที่ผู้ประกอบการเสนอให้ตรวจสอบระบบทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม พร้อมเตรียมส่งข้อเสนอเชิงระบบให้ สตง.ใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยง โดยย้ำว่าไม่ได้กล่าวหาหน่วยงานหรือบุคคลใด และไม่ได้ขอให้วินิจฉัยผลใบอนุญาตของกิจการรายใด
วันที่ 23 ก.ค.69 เวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.2) ของกิจการคัดแยกวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท จัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดหนองแจง โดยมีประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ร.ต.ท.ธนวัฒน์ เร่งทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ในฐานะประธานการประชุม ชี้แจงว่า เวทีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และข้อกังวลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคำขออนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยย้ำว่า เวทีดังกล่าวไม่ใช่การทำประชามติ และไม่ใช่การลงมติว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตกิจการ
นายก อบต.ระบุว่า ความคิดเห็นของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่วมกับผลการตรวจสถานประกอบกิจการ เอกสารประกอบคำขอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อกำหนดตามกฎหมาย และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตัดสินใจต้องอยู่บนข้อเท็จจริงและเหตุผลที่สามารถตรวจสอบได้
ด้านผู้แทนบริษัท พันธุ์ธิดา เมจิก เอ็นเนอยี่ จำกัด ชี้แจงว่า กิจการดำเนินธุรกิจรับซื้อหรือรับประมูลวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยระบุว่างานคัดแยกส่วนใหญ่ดำเนินการภายในโรงงานของลูกค้า และวัสดุที่นำเข้าสถานประกอบการอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมของกิจการ
ผู้แทนบริษัทยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า กิจการไม่ได้รับขยะชุมชน ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล หรือขยะจากรถเก็บขยะเพื่อการกำจัดหรือฝังกลบ และไม่ได้เปิดรับซื้อวัสดุจากประชาชนทั่วไป
ภายหลังการชี้แจงลักษณะกิจการ ผู้ประกอบการได้เสนอประเด็นเชิงระบบ โดยเห็นว่าหากกิจการหนึ่งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย ทั้งการตรวจสถานที่ การรับฟังความคิดเห็น และการพิจารณาเอกสาร กิจการอื่นที่เข้าข่ายประเภทเดียวกันก็ควรได้รับการสำรวจ ตรวจสอบ การติดตามการต่ออายุใบอนุญาต และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน
ข้อเสนอของผู้ประกอบการครอบคลุมประเด็น เช่น การมีทะเบียนกิจการที่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาต การติดตามสถานะใบอนุญาตที่ยังมีผลหรือหมดอายุ การตรวจสถานประกอบกิจการ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการระบุว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นการเสนอให้มีการตรวจสอบเชิงระบบเพื่อประเมินความครบถ้วนของฐานข้อมูลและกระบวนการบริหารจัดการ มิใช่ข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำผิด การทุจริต หรือการสูญหายของรายได้แผ่นดิน และยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าประเด็นความเสี่ยงที่ยกตัวอย่างได้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเด่นใหญ่
ผู้ประกอบการเปิดเผยเพิ่มเติมว่า อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอเพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พิจารณาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงด้านระบบทะเบียนใบอนุญาต การต่ออายุ การตรวจสถานประกอบกิจการ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ตามข้อเสนอ ระบุว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ สตง.เข้าไปวินิจฉัยผลการอนุญาตของผู้ประกอบการรายใด หรือชี้ว่ามีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดกระทำผิด แต่เสนอให้ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการและการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการวางแผนตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่
สำหรับประเด็นที่คาดว่าจะมีการติดตามหลังเวทีรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ แนวทางการจัดทำรายงานการประชุม การนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อเท็จจริงและหลักฐาน การกำหนดกรอบเวลาพิจารณาคำขอ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนใบอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
กรณีดังกล่าวจึงได้รับความสนใจในฐานะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของคำขอใบอนุญาตเฉพาะราย ควบคู่กับข้อเสนอให้พิจารณาระบบการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายในภาพรวม โดยยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับผลการพิจารณาคำขอใบอนุญาต และยังไม่มีหน่วยงานใดวินิจฉัยว่ามีการกระทำผิดหรือความบกพร่องตามที่มีการตั้งข้อสังเกตดังกล่าว