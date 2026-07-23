วุฒิสภาลุยอุบลฯ ดัน “อุทยานธรณีโลก-MICE-Wellness” ปักหมุดเมืองท่องเที่ยวและกีฬาสู่เวทีโลก

อุบลราชธานี – วุฒิสภาเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่อุบลราชธานีผลักดัน “อุทยานธรณีอุบลราชธานี” สู่ยูเนสโก พร้อมยกระดับ MICE City, เมืองกีฬา และ World Meditation City ปลุกศักยภาพประตูการค้าอีสานใต้สู่สากล
วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา นำโดย นายพิศูจน์ รัตนวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และ พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับ นายภูษิต น้อยโสภากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการ
แม้จังหวัดอุบลราชธานีจะมีจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแลนด์มาร์กระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติผาแต้ม, ผาชะนะได, วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (วัดเรืองแสง) รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีอันโดดเด่น แต่ปัจจุบันยังคงเผชิญความท้าทายสำคัญ เนื่องจากสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีเพียง 5% เทียบกับนักท่องเที่ยวไทยที่สูงถึง 95%
จากประเด็นดังกล่าว คณะกรรมาธิการฯ ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งการยกระดับการตลาดต่างประเทศเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาทักษะภาษาและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบขนส่งสาธารณะ และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวุฒิสภาเตรียมนำข้อมูลและข้อเสนอทั้งหมดประสานงานร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันนโยบายให้เกิดการปฏิบัติจริง สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก และพุ่งเป้าให้อุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งภูมิภาคอย่างยั่งยืน