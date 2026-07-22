เปิดเซฟ ส.ส.ใหม่ "ไอเดียร์" เศรษฐีนีสาวเฉียด 2 พันล้าน "ภาวุธ" 529 ล้าน "ลูกภูมิธรรม" 51 ล้าน รอง หน.เพื่อชาติมี 1 แสนกว่า

เปิดเซฟ 5 ส.ส.ใหม่ "ไอเดียร์" อดีตเด็กปั้นเอศุภชัย ส.ส.ชัยภูมิ สวยและรวยมากทรัพย์สินเฉียด 2 พันล. ทั้งเงินฝาก เงินลงทุน แบรนด์เนมเพียบ "ภาวุธ" เอี่ยวคดี forex ไม่เบา 529 ล. "ธงธรรม" ลูกภูมิธรรม 51 ล. หน.ไทยทรัพย์ทวี เบาๆ 20 ล. ทำเกษตรกรรมมีทั้งปืน แร่หินและแร่เหล็กไหลมูลค่าหลายล้าน ส่วนรอง หน.เพื่อชาติไทยมีแค่เงินแสนกว่า
วันนี้(22ก.ค.)สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของ ส.ส.หน้าใหม่หลายรายที่ได้แจ้งกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 มี.ค.69 โดย น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ "ไอเดียร์" ส.ส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งอดีตเป็นเด็กปั้นของ "เอ ศุภชัย " แจ้งว่าตนเอง และนายไทหยาง ซาง สัญชาติออสเตรเลีย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวม 1,974,908,877 บาท มีหนี้สินรวม 454,286 บาท
โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของ น.ส.สุชาดา 130,026,048 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 12 บัญชี 8,948,963 บาท เงินลงทุนใน อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด เมื่อ 15 พ.ค.69 รวม 16,147,434 บาท ที่ดิน 4 แปลงเป็น น.ส. 3 ก และ น.ส.4 ง.ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิรวม 17,419,146 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 ล้านบาท ยานพาหนะเป็นรถยนต์ 1 คันมูลค่า 11.3 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน เป็นห้องพักในโครงการสินธร ลุมพินี มูลค่า 37,514,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 37,696,504 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 454,286 บาท
นอกจากนี้แจ้งมีรายได้ต่อปี 1,698,720 บาท และมีรายจ่ายต่อปีรวม 5 แสนบาท
ส่วนนายไทหยาง ซึ่งไม่ได้ระบุถึงการประกอบอาชีพ แต่แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 1,843,941,579 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 12 บัญชี ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวม 154,096,887 บาท เงินลงทุน 177,970,887 บาท เงินให้กู้ยืม แก่บริษัททรี แอโรลส์ แคปปิตอลจำกัด โดย วิลสัน เปา เมื่อ 4 มี.ค.64 จำนวน 1,440,469 809 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 1,343,127,369 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นคอนโดมิเนียมในต่างประเทศ มูลค่า 13,095,846 บาท สิทธิและสัมปทาน เป็นห้องพักโครงการสินธรลุมพินี มูลค่า 37, 514,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 20,794,148 บาท ไม่มีหนี้สิน
ทั้งนี้ ในส่วนรายได้ต่อปีนายไทหยางไม่ได้มีการแจ้ง แต่แจ้งว่ามีรายจ่ายต่อปี 6.5 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอุปการะน้องชาย 1 ล้านบาท และเดินทางติดต่อธุรกิจต่างประเทศ 5 ล้านบาท
ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งมีทรัพย์สินอื่น 941,250 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 1 ล้านบาท
สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่ อาทิ ต่างหูเพชรมูลค่า 5 ล้านบาทแหวนหมั้นเพชร 5 กะรัตล้อมมูลค่า 6,725,000 บาท นาฬิกา Patek Nautirus 7118/1R-010 มูลค่า 2,349,700 บาท
Patek Philippe 7041R-001 มูลค่า1,278,971บาท
Patek Philippe 5712/1R-001 มูลค่า 3,232,000 บาท
Patek Phillipe World Time 5930P-001 มูลค่า 3,643,200 บาท
Cartier Panthere Medium Model มูลค่า 1,020,000 บาท
กระเป๋า Hermes Birkin 30" Noir Crocodile Niloticus PSW Lin Square มูลค่า 1.29 ล้านบาท
กระเป๋า Hermes Kelly 25 Sellier Crocodile/Alligator (Gold Hardware)มูลค่า 1.8 ล้านบาท
ด้านนายธงธรรม เวชยชัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย หรือ "กอป่าน" บุตรชายของนายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าตนเอง และนางสาวพิฐรา เกษมสุวรรณ คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 51,875,755บาท มีหนี้สิน 2,544,393 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายธงธรรม 42 ,152,726บาท ตอบด้วยเงินสด 700,000 บาท เงินฝาก 611,747 บาท เงินลงทุน 450,878 บาท ที่ดิน 5.07 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5,644,462 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,533,561 บาท ทรัพย์สินอื่น 24,342,076 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 148,657 บาท
ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 9,723,0 29 บาท เงินฝาก 2,081,906 บาท เงินลงทุน 649,269 บาท ยานพาหนะ 2.7 ล้านบาทสิทธิและสัมปทาน 670,892 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,620,961 บาท และมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นรวม 2,395,735 บาท
ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่ อาทิ ทองคำแท่ง 310 หน่วยมูลค่า 23,901,000 บาท เครื่องเพชร 1 ชุดมูลค่า 1,474,000 บาท กระเป๋าแบรนด์เนม 12 ใบ 1,215,000 บาท นาฬิกาข้อมือ Panerai Luminor1 เรือนมูลค่า 120,000 บาท
ด้านนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาจาก DSI ในคดี forex แจ้งว่าตนเอง และ น.ส.กรกมล ศรีเอี่ยม ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยามีทรัพย์สินรวม 529,153,101 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของนายภาวุธ 243,331,825 บาท ประกอบด้วยเงินสดซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ 1 ล้านบาท เงินฝาก 22,717,627.64บาท
เงินลงทุนในบริษัทต่างๆ 93,018,713.64บาท อาทิ บริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด 6.5 ล้านบาท บริษัท ป้อนค่ะ เอเซีย จำกัด 999,980 บาท บริษัทแมจิกบ๊อกซ์เอเซีย จำกัด 173,250 บาท บริษัทโพมิโค จำกัด 100 บาท บริษัทดราก้อนเอ็นเนอร์จีเทคโนโลยี แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด 2.5 ล้านบาท บริษัท มีราย ซาวด์ เอ็กซ์เพริท์ จำกัด 179,600 บาท เงินคริปโต BITKUB 6,352,036 บาท
นอกจากนี้ยังมีเงินให้ 3 บริษัทกู้ยืมรวม 80,221,720 บาท ได้แก่ บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด จ.กาญจนบุรี จำนวน 6 สัญญา ซึ่งบริษัทนี้เป็นธุรกิจของตระกูลพงษ์วิทยาภาณุ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ราชบุรีและหัวหิน โดยให้กู้ยืมตั้งแต่ 1 ม.ค.66-21 พ.ค.68 เป็นเงินกู้ตามสัญญา จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,331,720 บาท บริษัทป้อนค่ะ เอเชีย จำกัด 28 ล้านบาท บริษัทอี-ฟราสทรัคเซอร์ จำกัด 46.8 ล้านบาท
ที่ดิน 1 แปลง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม.มูลค่า 18,060,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 17,934,796 บาท
สิทธิและสัมปทาน 1,980,218.68 บาท ทรัพย์สินอื่น 8,398,750บาท
และแจ้งมีรายได้ต่อปี 6,585,687 บาท โดยเป็นจากเงินเดือน 854,760 บาท เงินเพิ่มจาก สส. 507,960 บาท เงินค่าหุ้นปันผล 2.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยให้บริษัทต่างๆ กู้ยืม 2,722,958 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 3,580,000 บาท โดยเป็นค่าอุปโภคบริโภคและค่าเบี้ยประกัน 1.6 ล้านบาท รายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนลูก ค่าอุปการะบิดามารดา ค่าท่องเที่ยว บริจาคเงิน 1.98 ล้านบาท
ส่วน น.ส.กรกมล ภรรยนายภาวุธ มีทรัพย์สินรวม 275,021,655 บาท แบ่งเป็นเงินสดซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ 5,000 บาท เงินฝาก 24,104,848 บาท เงินลงทุน 130,649,771 บาท โดยส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุน ttb บริษัทแอล.เอช.เอ็ม.โฮลดิ้ง(1997) จำกัด บริษัท 3 ดี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด บริษัทควิก ลิสซิ่ง จำกัด นอกจากนี้ยังมีที่ดิน 2 แปลงย่านบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการรวม 110,490,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,272,034 บาททรัพย์สินอื่น 8,500,000 บาท
และแจ้งมีรายได้ต่อปี จากเงินเดือน 2,856,876 บาท
มีรายจ่ายต่อปี 1.95 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าอุปโภคบริโภคและค่าเบี้ยประกัน 1,150,000 บาท รายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนลูก ค่าอุปการะบิดามารดา ค่าท่องเที่ยว บริจาคเงิน 8 แสนบาท
ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งมีทรัพย์สินรวม 10,799,620 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 3,693 บาท เงินลงทุน 4,508,400บาท สิทธิและสัมปทาน 6,287,527บาท
สำหรับรายการทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่ อาทิ ทองคำแท่ง Goldnow มูลค่า 7.73 ล้านบาท
นาฬิกา Rolex Datejust มูลค่า 140,000 บาท Omega Speedmaster Professional มูลค่า 150,000บาท
พระสมเด็จสร้อยทอง 3 บาท มูลค่า 228,250 บาท เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว(ทองหนักประมาณ 2 บาท) มูลค่า 150,500 บาท ทองคำ 7 ล้านบาท นาฬิกา Rolex และ Patek Philippeมูลค่า 1.5 ล้านบาท
สำหรับนายภาวุธ แจ้งประวัติการทำงานย้อนหลังว่าตั้งแต่ปี 2544-2569 เป็นผู้ก่อตั้งและอดีตผู้บริหารบริษัทตลาดดอทคอม กรุ๊ป จำกัด,บริษัทครีเดนเอเชีย จำกัด,บริษัทเพย์โซลูชั่น จำกัด,บริษัทอี-ฟราสทรัคเซอร์ จำกัด ซึ่งเมื่อไม่นานนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กล่าวหาว่านายภาวุธมีส่วนพัวพันคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ผิดกฎหมาย โดยพบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีนายภาวุธรวม 28 ล้านภายในวันเดียวกัน และพบว่าบริษัทเพย์โซลูชั่น จำกัด ที่นายภาวุธก่อตั้งมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลงทุน forex โดยพบยอดการรับและโอนเงินผ่านระบบของบริษัทสะสมกว่า 833 ล้านบาท นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทโพมิโค จำกัด ที่นายภาวุธถือหุ้นอยู่และเข้าไปลงทุน ซึ่ง DSI ก็ระบุพบว่ามีเส้นทางการเงินของเครือข่าย forex ไหลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยในการแสดงบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้นายภาวุธก็ได้มีการแจ้งการเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เพย์ โซลูชั่น และการไปลงทุนในบริษัทโพมิโค ต่อป.ป.ช.ด้วย
โดยตรวจสอบพบเส้นทางการเงินจากนิติบุคคล บริษัท AL PFX เชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital และ บริษัท Spark Digital โอนเงินไปยังบัญชีของนายภาวุธ ทยอยโอนครั้งละประมาณ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง รวม 28 ล้านบาท
ทั้งนี้ น่าสังเกตว่า 1 ใน 24 บริษัท คือ บริษัทโพมิโค จำกัด ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและพัฒนาระบบ มีที่ตั้งในอาคารย่านถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นอาคารเดียวกัน(แต่ต่างห้อง)กับบริษัทที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวหาว่าโอนเงินให้นายภาวุธด้วย
โดยในการยื่นรายการต่อ ป.ป.ช.แจ้งว่า นายภาวุธเป็นผู้ก่อตั้งและอดีตผู้บริหารบริษัทตลาดดอทคอม กรุ๊ป จำกัด,บริษัทครีเดนเอเชีย จำกัด,บริษัทเพย์โซลูชั่น จำกัด,บริษัทอี-ฟราสทรัคเซอร์ จำกัด
ขณะที่นายทวีทรัพย์ ตัดสมัย สส.บัญชีรายชื่อหนึ่งเดียว และหัวหน้าพรรคไทยทรัพย์ทวี แจ้งว่าตนเองและนางอัฐภิญญา พุทธโกศัย ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยา มีทรัพย์สินร่วม 20,418,210 บาท ไม่มีหนี้สิน
เป็นทรัพย์สินของนายทวีทรัพย์ 12,467,592 บาท ประกอบด้วยเงินสด 1.5 ล้านบาท เงินฝาก 2,342 บาท ที่ดิน 100,000 บาทยานพาหนะ 200,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 12,015,250 บาท และแจ้งมีรายได้ต่อปี 200,600 บาท จากเบี้ยคนชราและการทำเกษตรกรรม และมีรายจ่ายต่อปี 350,000 บาท
ส่วนนางอัฐภิญญา มีทรัพย์สินรวม 7,950,618 บาท แบ่งเป็นเงินสด 50,000 บาท ที่ดิน 5.4 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.5 ล้านบาท ยานพาหนะ1 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 7,950, 618 บาท และแจ้งมีรายได้ต่อปี 560,600 บาทจากการทำเกษตรกรรมและให้เช่าอาคาร และมีรายจ่ายต่อปี 580,000 บาท
สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ อาวุธปืนจุด 38 จำนวน 1 กระบอกมูลค่า 90,000 บาท และวัตถุมงคล/แร่หิน/แร่เหล็กไหล 65 ชิ้นมูลค่า 11,872,650 บาท เครื่องประดับแหวน/นาฬิกา/พลอย 31 ชิ้น มูลค่า 526,000 บาท
นายอชินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัย ส.ส. บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย แจ้งสถานะหย่าเมื่อ 15 ม.ค. 62 ระบุมีทรัพย์สินเพียงรายการเดียวคือเงินฝากจำนวน 168,050 บาท ไม่มีหนี้สิน
โดยมีรายได้ต่อปีจากค่าจ้างจำนวน 109,500 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 96,000 บาท โดยเป็นค่าอุปโภคบริโภค 60,000 บาทค่าเล่าเรียน 30,000 บาท ค่าอุปการะบิดามารดา 6,000 บาท รวมทั้งแจ้งว่าไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนื่องจากไม่มีรายได้ที่มั่นคงและมีอาการเจ็บป่วยช่วงที่ยื่นภาษี