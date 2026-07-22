สุชาติ โชว์คลิป ผลงานลุยรื้อ “หาดนุ้ย” ท้าชนนายทุน ทวงคืนชายหาดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า ตนเดินหน้าตามนโยบายของนายกฯและรัฐบาลในเรื่องภูเก็ตโมเดล เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ถือเป็นคิกออฟแรกที่ลุล่วงไปด้วยดี มีการรื้อถอน 50 รายการ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองเพียงรายเดียว มีค่าความเสียหาย 18 กว่าไร่ หากมีการซื้อขายโฉนดที่ดินจะมีมูลค่าประมาณ 2 พันล้านบาทได้
ต่อมา เพจ สุชาติ ชมกลิ่น ได้โพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมกับข้อความระบุว่า
“หาดนุ้ย” หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ?
หาดที่เคยเป็นของประชาชนทุกคน . . .
“สุชาติ ชมกลิ่น” ลุยทวงคืนป่า นำทัพปิดฉาก มหากาพย์หาดนุ้ย หลังถูกนายทุนครอบครองนาน 12 ปี
“ถ้าทำไม่สำเร็จในยุคผม ไม่มียุคไหนทำได้แล้ว” ทวงคืนความเป็นธรรมให้แผ่นดิน ทวงสิทธิ์ให้ประชาชน