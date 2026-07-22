อธิบดีกรมการปกครอง ประชุมด่วน ขับเคลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 สั่งทุกอำเภอตั้งทีมลงพื้นที่ถึงบ้าน อำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบาง–ผู้พิการ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ชั้น 9 อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ DOPA VCS (Zoom) กับปลัดจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 พร้อมกำชับทุกพื้นที่ยกระดับการให้บริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิของรัฐได้อย่างทั่วถึง
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า จากผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18,820,784 คน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 9.5 ล้านคน และผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นประมาณ 9.3 ล้านคน จึงเป็นภารกิจสำคัญของฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งในส่วนของผู้ได้รับสิทธิและผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ
อธิบดีกรมการปกครองได้กำชับให้อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตทุกแห่งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบสิทธิและการยืนยันตัวตน (e-KYC) ผ่านทุกช่องทางอย่างเข้มข้น พร้อมจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ระดับอำเภอ (One Stop Service : OSS)
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
1. แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
2. แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
3. เว็บไซต์โครงการฯ https://welfare.mof.go.th
4. ธนาคารของรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กรณีของผู้ได้รับสิทธิ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม ไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนใหม่ แต่หากประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิดังกล่าวเพิ่มเติม จะสามารถเริ่มใช้สิทธิต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
กลุ่มที่ 2 ผู้ได้รับสิทธิรายใหม่จะต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ตามช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
กรณีผู้ไม่ได้รับสิทธิ สามารถแจ้งทบทวนสิทธิผ่านช่องทางตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยเร่งดำเนินการระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2569
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จัดตั้ง ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจ ลงพื้นที่เชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบสิทธิ ให้คำแนะนำ รับเรื่องขอทบทวนสิทธิ และอำนวยความสะดวกถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการได้รับสิทธิ
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ สามารถยื่นคำขอผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ เว็บไซต์โครงการ และธนาคารของรัฐทั้ง 5 แห่ง ขอให้ทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกในการรับคำร้องและประสานหน่วยงานตรวจสอบสิทธิอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และผู้เรียนในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ซึ่งกระทรวงการคลังจะเสนอปรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ เข้าประชุม ครม. ต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
นอกจากนี้ กรมการปกครองยังได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัด อำเภอ/เขต และตำบล/แขวง ให้ทุกพื้นที่ใช้วิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนการลงพื้นที่ และติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด พร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะการลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง ให้ได้รับบริการถึงพื้นที่และไม่พลาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการการทำงานเพื่อดูแลประชาชน และขอให้เร่งดำเนินการเชิงรุกตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้การยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิเป็นไปตามกรอบเวลาที่รัฐบาลกำหนด และประชาชนได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนทั่วถึง