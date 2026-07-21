เขย่า ก.เกษตรฯ ปูดฝ่ายการเมืองบีบบิ๊ก ขรก.หา “เงินทอน 25%” ไม่ทำเจอเด้ง ไม่ยึดผลงานหรืออาวุโส

เขย่ากระทรวงเกษตร ! แฉ ฝ่ายการเมือง บีบ ขรก.ระดับสูงหา “เงินทอน 25%” แลกเก้าอี้ ใครไม่ทำอาจถูกเด้งรอบใหม่ ไม่ยึดผลงานหรืออาวุโส
วันนี้ (21ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเคลื่อนไหวภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงเกษตร เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ได้มีการเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่กำลังจะว่างลงจากการเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569 จำนวน 7 ตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
“แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ คือ ฝ่ายการเมืองพยายามกดดันข้าราชการระดับสูง ให้จัดหา “เงินทอน 25%” จากโครงการต่าง ๆ ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2570 ซึ่งคาดว่าจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาในช่วงเดือนกันยายนนี้ หากผู้บริหารคนใดไม่ยอมดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว อาจต้องเผชิญการโยกย้ายระลอกใหม่ โดยการพิจารณาไม่ได้ยึดหลักความรู้ความสามารถ ผลงาน ความทุ่มเท หรือระบบอาวุโส ทำให้ข้าราชการระดับสูงหลายคนอยู่ในภาวะวิตกกังวลอย่างหนัก เพราะเกรงว่าหากไม่ยอมทำตาม ก็อาจจะมีปัญหา ทั้งที่ทำงานด้วยความสุจริตมาตลอด”