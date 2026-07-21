"อนุทิน" ขนลุกโดนถามสเปก ผบ.ตร.ใหม่ ย้ำวัดที่ผลงาน-ความสงบของบ้านเมือง

นายกฯ ขนลุกคำว่า "สเปก" ย้ำเกณฑ์ตั้ง ผบ.ตร.วัดที่ผลงานและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัดตอบปมแคนดิเดตอายุราชการยาว
เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 21 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว. มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 7/2569 ในวันที่ 22 ก.ค.นี้ สเปกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)คนต่อไปของรัฐบาลอนุทินเป็นอย่างไร ว่า รอให้ประชุมให้เรียบร้อยก่อน
เมื่อถามย้ำว่ามีสเปกหรือไม่ นายกฯ ทำท่าสะดุ้งพร้อมยักไหล่ ก่อนกล่าวว่า “พูดถึงคำว่าสเปกแล้วขนลุก” เมื่อถามอีกว่าการแต่งตั้ง ผบ.ตร.ครั้งนี้ยังยึดลำดับอาวุโสอยู่ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ทุกอย่างประกอบกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เมื่อถามว่าแต่ ผบ.ตร.ที่มีอายุราชการยังเหลือนานจะได้อยู่ในตำแหน่งนานจะเป็นการครองอำนาจนานเกินไปหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า อยู่ที่เป็นช้า เป็นยาว เป็นทุกวัน และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ อยู่ที่ท่านจะทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่ ถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ ต่อให้เหลืออายุราชการ 1 ปี หรือ 6 เดือน ตนก็ต้องพิจารณาแล้วละ
จากนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าแต่ชื่อของบางคนที่ติดโผยังมีอายุราชการอีกนาน แต่ผลงานเด่น นายกฯ ยืนฟังคำถาม พร้อมกระแอมหึๆในลำคอ ก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์สื่อมวลชน พร้อมไอเสียงดัง และทำท่าจับลำคอตัวเอง ท่ามกลางสื่อมวลชนที่ต่างพากันหัวเราะ ท่าทีของนายกฯ