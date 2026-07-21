นายกฯ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ 2569 นำรายได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน-เป็นทุนการศึกษาเด็ก

นายกฯ อนุทิน ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ 2569 นำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
วันนี้ (21 ก.ค.) เวลา 09.45 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คนที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และได้ติดดอกมะลิให้กับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีด้วย
รายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งจะนำสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้ ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ เนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจ เหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไป โดยมีกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย นักเรียน นักศึกษา คนพิการจากสถานสงเคราะห์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็นผู้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว