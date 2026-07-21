ผอ.FBI เข้าทำเนียบ พบ “อนุทิน” แลกข้อมูล ยกระดับปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติ

นายกฯ จับมือผู้อำนวยการ FBI ประกาศยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญ ตั้งเป้าถอนรากถอนโคนแก๊งสแกมเมอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติให้สิ้นซาก ชูการปราบปรามเป็นวาระแห่งชาติ
วันนี้ (21 ก.ค.) เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ Mr. Kash Patel ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation: FBI) ในโอกาสเยือนประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก
ในการหารือ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เป็น “วาระแห่งชาติ” ของประเทศไทย และที่ผ่านมาไทยสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม อายัดทรัพย์สินเครือข่ายอาชยากรรมเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ด้านผู้อำนวยการ FBI ชื่นชมผลการดำเนินงานของประเทศไทยในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้งการปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมระหว่างประเทศ และการค้ามนุษย์ พร้อมระบุว่า ความร่วมมือระหว่าง FBI กับประเทศไทย โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยดี และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในหลายประเด็นสำคัญ ดังนี้
• ด้านการบังคับใช้กฎหมาย FBI ขอบคุณประเทศไทยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม Summit for the Scam Centers ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2569 และชื่นชมไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคในการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์
• ด้านการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรม ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า เป้าหมายของการดำเนินงานไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้กระทำผิด แต่ต้องการร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศ เพื่อ “ถอนรากถอนโคน” เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้หมดสิ้น
ในช่วงท้าย ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่า จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ และยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เนื่องจากอาชญากรรมข้ามชาติเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง