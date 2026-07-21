กกต.เตรียมจัดเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 อุดรฯ หลัง “หรั่ง ธุระพล” เสียชีวิต

กกต.เสนอร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม สส.อุดรธานี เขต 3 เข้า ครม.วันนี้ หลัง “หรั่ง ธุระพล” เสียชีวิตในวัย 69 ปี
วันนี้ (21 ก.ค.) สำนักงาน กกต.เตรียมจัดเลือกตั้งซ่อม สส. เขต 3 อุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจาก นายหรั่ง ธุระพล สส.พรรคภูมิใจไทย เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอด ในวัย 69 ปี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 ก.ค. 69 โดย กกต.ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ให้ ครม.พิจารณาในวันนี้ (21 ก.ค.)
ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสร้างคอม, อำเภอเพ็ญ และอำเภอเมืองอุดรธานี ในการเลือกตั้งเมื่อ 8 ก.พ. 69 นายหรั่ง ธุระพล ซึ่งย้ายจากพรรคไทยสร้างไทย มาสังกัดพรรคภูมิใจไทย ชนะมาด้วยคะแนน 33,013 คะแนน ตามมาด้วยนายสมัคร บุญปก พรรคเพื่อไทย 27,342 คะแนน และ นายอริยะฤทธิ์ สุสุวรรณศิริ จากพรรคประชาชน 12,181 คะแนน