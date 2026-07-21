“อนุทิน” เรียก รมต.ถกปมร้อนบัตรสวัสดิการ บนตึกไทยฯ ก่อนประชุม ครม. โดนสื่อถาม ตอบแค่ “หนีห่าว”

นายกฯ ตั้งวงถกด่วนปมร้อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บนตึกไทยฯ ก่อนประชุม ครม. แต่พอเจอสื่อถามกลับเลี่ยงตอบ บอกแค่ “หนีห่าว”
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุม นายอนุทิน ได้เรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าถึงปัญหาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
ภายหลังการประชุมผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายกฯ ไม่ตอบคำถาม เพียงหันมาตอบสื่อว่า “หนีห่าว” (สวัสดี) และ “หว่อ ซาง ฮาว” (สวัสดีตอนเช้า)
ขณะที่การประชุม ครม.มีคนลาการประชุม ได้แก่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย