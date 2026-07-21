“ประเสริฐ” จ่อหารือ ครม.ปมนักศึกษา สกร.ชวดบัตรสวัสดิการ ไม่อยากให้ลาออกเพราะประเด็นนี้

“ประเสริฐ” เตรียมหารือวง ครม.กรณีนักศึกษา สกร. หลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วอนไม่อยากให้ลาออก เพราะประเด็นนี้
วันนี้(21 ก.ค.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าจะมีการหารือในที่ประชุม ครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในสัดส่วนของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร. ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ ต้องได้รับการดูแล อย่างน้อยคนที่เรียนใน สกร. มีอายุที่หลากหลาย ดังนั้น ได้มีการหารือ กับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่จีนแล้ว ซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียด โดยคนที่ลาออกไปจากกลุ่มการเรียนนอกระบบ ก็อยากให้กลับมาใหม่ เนื่องจากไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขอยู่
พร้อมยอมรับว่าเข้าใจในความรู้สึกของทุกคน สิ่งไหนที่ทำได้ ก็จะมีการปรับ สำหรับตัวเลขล่าสุดพบว่าในกลุ่มนักศึกษา สกร. มีอยู่ราว 200,000 กว่าคน กำลังทำความเข้าใจอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ลาออกไป และขอชวนให้กลับเข้ามาใหม่ ซึ่งถือเป็นการศึกษานอกระบบและการเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกระทรวงศึกษาธิการไม่อยากให้ใครลาออก เพราะเรื่องเหล่านี้ เพราะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ อีกทางหนึ่งกระทรวงคุ้มครองสิทธิ์นักศึกษา และอยากให้นักศึกษากลับมาเรียนหนังสือ
ส่วนวางแนวทางอย่างไรนั้น นายประเสริฐ ย้ำว่ามีการเตรียมการไว้แล้ว ซึ่งได้มีการหารือกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว