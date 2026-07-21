“นิกร“ งง กลุ่มเปราะบาง 1 ล้านคนขอบัตรสวัสดิการผ่านแค่ 2 แสน รอ ครม.เคาะปรับเกณฑ์ จัดเจ้าหน้าที่ร่วม มท.สำรวจเพิ่มเติม

“นิกร“ รอ ครม.เคาะความชัดเจนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เผยกลุ่มเปราะบาง พม. ผ่านแค่ 2 แสน จากที่ยื่นไป 1 ล้านคน เตรียมเจ้าหน้าที่สแตนด์บายทำงานร่วม มท.ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม
เวลา 9.37 น. วันที่ 21 ก.ค. นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงการสำรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่ พม. ดูแล ว่า ได้มียื่นรายชื่อสำรวจไป 1,000,000 คน แต่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 200,000 คน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบว่าทำไมถึงมีการตกหล่น โดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และรอรายละเอียดจากที่ประชุม ครม.วันนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไร
ซึ่งในส่วนของ พม. เจ้าหน้าที่ได้สแตนด์บาย รวบรวมรายชื่อที่ได้ทำกับฝ่ายปกครอง เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป โดยต้องรอการหารืออีกครั้ง ดังนั้นจึงอยากฝากให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน โดยเตรียมข้อมูลและหลักฐานไว้
นายนิกร กล่าวว่า วันที่ 24-25 ก.ค. นี้ กระทรวง พม. ร่วมกับสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานมหกรรม Universal Design (UN) ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน โดยงานนี้เป็นการรวบรวมนวัตกรรมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งจะมีนวัตกรรม การออกแบบให้เหมาะกับทุกช่วงวัย รวมถึงมีแนวทางในการปรับกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงาน UD โดยกฎหมายดังกล่าวจำเป็นต้องเร่งพูดคุยกัน ดัน พ.ร.บ. Universal Design ให้สามารถทำงานได้จริง และให้สังคมไทยตื่นตัวว่า Universal Design ช่วงวัยจะได้รับผลประโยชน์ โดยการสร้างการรับรู้ในพื้นที่