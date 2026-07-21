“วัชรพงศ์” ฉะ “เท้ง” ขู่ซักฟอกแค่มวยล้มต้มคนดู ท้ามีใบเสร็จโกงส่ง ป.ป.ช.ได้เลย จวกปั่นกระแสหลอกด้อมส้ม กลบปมฉาวในพรรค

“วัชรพงศ์” ฉะ “ณัฐพงษ์” ขู่ซักฟอกแค่มวยล้มต้มคนดู ท้ามีใบเสร็จทุจริตส่ง ป.ป.ช.ได้เลย ซัดกลับหวังปั่นกระแส บิดเบือนข้อมูลหลอกด้อมส้ม กลบเกลื่อน สส.ฉาวฉ้อโกงชาวบ้านและก้าวร้าว เตือนสติก่อนชี้นิ้วด่าคนอื่น ระวังอีก 3 นิ้วชี้เข้าตัว
วันที่ 21 ก.ค. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชน เตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยอ้างว่ามีหลักฐานใบเสร็จทุจริตเพื่อหวังล้มกระดานฝ่ายบริหารว่า การตรวจสอบถือเป็นสิทธิของฝ่ายค้านและเป็นโอกาสให้รัฐบาลได้ชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ขอย้ำว่าทุกวันนี้นายอนุทินทำงานอย่างเต็มที่จนได้รับการยอมรับจากคนในประเทศและผู้นำต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนมากมาย ประกอบกับเสียงรัฐบาลในสภาที่มีความเหนียวแน่นเกือบ 300 เสียง จึงไม่มีทางที่ฝ่ายค้านจะล้มรัฐบาลได้ตามที่คุยโวไว้
ดังนั้น หากนายณัฐพงษ์มีหลักฐานการทุจริตจริง ก็ให้นำออกมายื่นต่อ ป.ป.ช. ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเปิดสมัยประชุมสภาฯ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม เพื่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะหากมีหลักฐานเช่นนั้นจริง รัฐบาลคงอยู่ไม่ได้แน่นอน
ตนจึงตั้งข้อสังเกตว่าการออกมาโหมโรงเช่นนี้อาจเป็นเพียงมวยล้มต้มคนดูที่ทำให้เสียเวลาประเทศ เป็นเพียงการใช้เวทีสภาเพื่อหวังหลอกด่า บิดเบือนข้อมูล และปั่นกระแสรายวันเอาใจด้อมส้ม หวังกลบเกลื่อนความอื้อฉาวของ สส.พรรคตัวเองที่กำลังถูกดำเนินคดีฉ้อโกงประชาชน รวมถึงพฤติกรรมก้าวร้าว อันธพาลการเมืองของ สส.บางคนในขณะนี้ ที่ไล่บี้ข้าราชการและฝ่ายตรงข้ามจนไม่มีใครอยากร่วมงานด้วย
“อยากฝากไปที่นายณัฐพงษ์ ก่อนจะใช้สิทธิตรวจสอบรัฐบาล ก็อย่าลืมหันกลับไปตรวจสอบพฤติกรรมของคนในพรรคตัวเองให้ดีเสียก่อนด้วย เพราะนิ้วหนึ่งชี้ไปที่คนอื่น อีก 3 นิ้วชี้เข้าหาตัวเอง” สส.ภูมิใจไทย กล่าว