โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ จบโรดโชว์จีน ดึงลงทุน 7 หมื่นล้าน พลิกไทยสู่พันธมิตรเศรษฐกิจดิจิทัล

"รัชดา" เผยนายกฯ ปิดจ็อบโรดโชว์จีนสำเร็จ 4 บริษัทบิ๊กเทค ตอบรับลงในไทยเพิ่ม 7 หมื่นล้านบาท สร้างงานใหม่นับหมื่นตำแหน่ง พลิกโฉมไทยสู่พันธมิตรเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมกระชับความร่วมมือรอบด้าน ตั้งเป้ายกระดับการค้าและความมั่นคง
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล พอใจผลความสำเร็จในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก ขยายวงความร่วมมือไทย-จีนใน 4 สำคัญ ได้แก่ระดับรัฐบาล-รัฐบาลกลาง รัฐบาลไทย-รัฐบาลมลฑล เอกชนไทย-เอกชนจีน และประชาชน-ประชาชน นายกรัฐมนตรีอนุทิน ยังใช้โอกาสในการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงยืนยันจุดยืนของไทยในการปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ด้วยกลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสุจริตใจ เพื่อหาทางออกและสันติภาพร่วมกัน
1) นายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ AI ของไทยในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก 2026 (WAIC 2026) เน้น 3ได้แก่ คุ้มครองประชาชน (Protection) ปลดล็อกศักยภาพ (Potential) และสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Prosperity) โดยมีเป้าหมายร่วมคือ "การสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
2) “สานความสัมพันธ์รอบด้านรัฐบาลกลาง-ท้องถิ่น” นายกรัฐมนตรีพบ 3 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางจีน
ได้แก่ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และ นายจ้าว เล่อจี้ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน และ 2 ผู้บริหารระดับมณฑล คือ นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ นายกง เจิ้ง และ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวน นายหวัง เสี่ยวฮุย
มุ่งหน้าสู่ความร่วมมือสมัยใหม่ สร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการค้า การลงทุน นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งอวกาศ AI EV พลังงานสะอาด พร้อมเดินหน้าเปลี่ยนไทยจาก “ฐาน” การผลิต สู่ “พันธมิตร” ในห่วงโซ่การผลิตโลก ด้วยถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดตั้ง R&D รวมไปถึงการพัฒนาทักษะแรงงานไทย ( Upsklii) และการใช้ส่วนประกอบภายในประเทศ (Local Content) มากยิ่งขึ้น ด้านการค้า จีนให้ความสนใจนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของไทย ไทยหวังจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกเพี่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลการค้าไทย-จีนมากยิ่งขึ้น
กระชับความมั่นคง จะมีกลไก 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีการต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมใทย-จีน รวมทั้งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ออนไลน์สแกม การค้ามนุษย์ ไทยยังให้ความมั่นใจ จีนมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในไทย ซึ่งเชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย
ไทย-จีน บรรลุการลงนาม 15 ฉบับ ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ อวหกาศ การศึกษา AI พานิชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการน้ำ
2 “ทีมไทยแลนด์ พลัส ” ด้วยความร่วมมือรัฐ-เอกชนไทย สร้างโอกาสการลงทุนเอกชนไทยในจีน โดยเข้าร่วมกิจกรรม Prime Minister -Thai Private Sector Lunch eon ร่วมกับ 150 เจ้าของและผู้บริหารระดับสูงไทย (CEO) จาก ที่มาลงทุนในจีนจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง ธุรกิจการเงิน อาหาร พลังงาน นิคมอุตสาหกรรม การแพทย์-สาธารณสุข ท่องเที่ยว โดยการจับภาครัฐ-เอกชน เดินหน้าเพิ่มโอกาสการลงทุนไทยในต่างประเทศ
3 “โรดโชว์ ศักยภาพไทย” มัดใจเอกชน-บิ๊กเทคจีน ทั้งการเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่ AgiBot Huawei Alibaba และ CP รวมทั้ง การหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน ได้แก่ Xiaomi Corporation ChangAn Automobile InnoLight Technology และ Eoptolink Technology ซึ่งภาคเอกชนจีน มีมั่นใจนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม และเชื่อมั่นในระบบนิเวศการลงทุนไทย ทั้งด้านโครงสร้างพี้นฐาน เทคโนโลยีและกำลังคน ตอบรับที่จะขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเต้มกว่า 14 พันล้านหยวน หรือราว 70,000 ล้านบาทในไทย ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่าหมื่นอัตราทั่วประเทศ
4 กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน-ประชาชน การท่องเที่ยว การวิจัย-พัฒนา การศึกษาที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวะศึกษา เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ทุนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนได้มาก
“นายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานให้ แปลง ”ข้อตกลงต่างๆ“ สู่ ”การปฏิบัติ“ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรม และเพื่อรักษาโมเมนตัมแห่งความร่วมมือไทย-จีน นี้ได้ขยายตัวต่อเนื่อง และในวันศุกร์นี้ นายกรัฐมนตรีจะเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน ที่จะทางไทยอย่างเป็นทางการในฐานขแขกของกระทรวงกลาโหม เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ทำเนียบรัฐบาลด้วย ” นางสาวรัชดากล่าว