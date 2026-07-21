เกษตรฯยุคนี้ "เงิน" มาก่อน"งาน" สะพัด ชงครม.ไม่ตอบสนอง "สูตรลับ 25%" มีเด้ง?! ** เอาจริง?!...มหาดไทยเล็งตัดปัญหา“พ่อทิพย์” แก้ พ.ร.บ.สัญชาติ ให้ลูกต่างด้าวเกิดในไทย ได้สัญชาติไทยอัตโนมัติ

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ เกษตรฯยุคนี้ "เงิน" มาก่อน"งาน" สะพัด ชงครม.ไม่ตอบสนอง "สูตรลับ 25%" มีเด้ง?!
ระส่ำระสายไปทั่วกระทรวง เมื่อแว่วว่า ประชุมครม.นัดวันอังคารนี้ จะมีโผโยกย้ายล้างบางอธิบดีบางกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชนิดช็อกวงการ!
สายสืบคาบข่าวมาฟ้องว่า งานนี้ไม่ได้วัดกันที่ KPIs หรือผลงานดีเด่น แต่มี "สูตรลับ 25%" เป็นตัวตั้ง!!
ใครไม่ตอบสนองนโยบาย 25% “ปันงบ” จากโครงการ...ส่งต่อนักการเมืองพรรคเพื่อไทยครบเกณฑ์ แว่วว่า เตรียมเก็บกระเป๋า โดนเด้งไปนั่งตบยุงกันถ้วนหน้า
จริงไม่จริงไม่รู้ แต่ข่าวนี้ก็แพร่สะพัด วิพากษ์วิจารณ์กันขรม ลุกลามเป็นไฟลามทุ่ง
ลือกันหนักขนาดที่ว่า "ผู้กอง" ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเกษตรฯ คนดัง หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ที่เพิ่งแลนดิ้งถึงไทยปุ๊บ หลังไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวที่ฝรั่งเศส ทันทีที่ขาแตะรันเวย์ปั๊บ เจอข่าวลือเรื่องนี้กระแทกตาเข้าอย่างจัง ทำให้ต้องเคลื่อนไหวในบัดดล
งานนี้เจ้าตัวไม่รอช้า จัดไฮไลต์เด็ด โพสต์รูปใส่แว่นตาดำมาดเข้ม นั่งจิบน้ำเปล่าแก้วเดียวแบบนิ่งๆ แต่แคปชันนี่สิ...ฟาดไฟลุก
"ได้ยินข่าวมาว่า!!! จะมีการย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆ กรม เพราะไม่สนองนโยบาย “การเงิน” มากกว่า “การงาน”ผมได้ฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานครับ..."
แถมยังห่วงใยทิ้งท้ายถึงพี่น้องเกษตรกร ที่ต้องเจอมรสุมรอบด้าน ทั้งเรื่องกุ้ง เรื่องปลากะพง แถมยังมีคิวไก่จากจีน จ่อทะลักเข้าบ้านเราอีก ก่อนจะปิดท้ายด้วยแฮชแท็ก สะท้อนใจแบบเจ็บจี๊ด... # นี่มันยุคอะไร
ไม่รู้ "ลุงยะ" "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะรับรู้ถึงความร้อนรุ่มในกระทรวงบ้างไหมหนอ? หรือกำลังร่างถ้อยแถลงตอบโต้กระแสอย่างไรดี งานนี้ต้องเกาะขอบโต๊ะ ครม. วันนี้ (21ก.ค.) ห้ามกระพริบเด็ดขาด!
++ เอาจริง?!...มหาดไทยเล็งตัดปัญหา“พ่อทิพย์” แก้ พ.ร.บ.สัญชาติ ให้ลูกต่างด้าวเกิดในไทย ได้สัญชาติไทยอัตโนมัติ
ขณะนี้คนไทยกำลังตื่นตัวเรื่องต่างชาติเข้ามาทำผิดกฎหมายไทย ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินเทา...จ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดิน จัดตั้งบริษัท... จ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติไทย หรือที่เรียกกันว่า “พ่อทิพย์” ...การประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญ...การเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในพื้นที่ใดที่หนึ่งจำนวนมาก จนกลายเป็นชุมชน หรือเมืองของชาวต่างชาติ
ปมปัญหาเหล่านี้ สะท้อนผ่าน “นิด้าโพล” ว่าเป็นภัยที่กำลังคุกคามประเทศขั้นสูงสุด!
และที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่แสดงถึงความล้มเหลวของกระทรวงมหาดไทย อยู่ในขณะนี้ คือ “ขบวนการพ่อทิพย์” จ้างคนไทย จดทะเบียนรับเป็นพ่อเด็กต่างชาติ โดยเฉพาะ คนจีน เพื่อสวมสัญชาติไทย
เป้าหมายไม่ได้ทำแค่เพื่ออยู่อาศัย แต่เป็นการวางรากฐาน ระยะยาวของ “กลุ่มจีนเทา” เพื่อใช้สัญชาติไทย เป็นเครื่องมือในการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ ถือครองที่ดิน และทำธุรกิจนอมินี ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะเมื่อได้สัญชาติไทย ก็จะ มีบัตรประชาชนเป็นคนไทย มีหนังสือเดินทางไทย มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิถือครองทรัพย์สิน มีสิทธิประกอบอาชีพ มีสิทธิในสวัสดิการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา หลักประกันสุขภาพ โครงการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐ
ประเทศไทย ไม่ได้ใช้หลัก “เกิดในไทย = ได้สัญชาติไทย” แต่ใช้หลัก “สายโลหิต” เป็นหลัก
การ “ซื้อสัญชาติไทย” จึงต้องผ่าน พ่อทิพย์ แม่ทิพย์ ในการไปจดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมาย ที่สำนักทะเบียนอำเภอ และ เทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงาน ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ดังนั้นจึงมีเครือข่าย “ขบวนการพ่อรับจ้าง” ที่ประกอบได้ด้วย นายหน้า ผู้จัดหา ผู้ประสานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ต้องเคร่งครัดในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ผู้จ่ายเงิน สุดท้ายกลายเป็นธุรกิจใต้ดิน ที่มีมูลค่าหลายแสนบาท ต่อราย
การปล่อยปละละเลยของกระทรวงมหาดไทย กำลังทำให้เกิด “ตลาดใต้ดินซื้อสิทธิความเป็นคนไทย”
เห็นกันชัดๆ ว่า กระทบต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาว เพราะเมื่อได้สัญชาติไทยไปแล้ว ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขในภายหลังกันได้ง่ายๆ
แต่ตอนนี้กลับมีข่าววงในมาว่า กระทรวงมหาดไทย ในยุคที่ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นเจ้ากระทรวง มีไอเดียในการแก้ปัญหา “พ่อทิพย์” โดยเตรียมเสนอแก้ “พ.ร.บ.สัญชาติ” ให้ลูกต่างด้าว ที่เกิดในประเทศไทย ได้รับสัญชาติไทยโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่เกิด
อ้าว!...เรือหาย ตายโหง!! ...กลายเป็นว่า นอกจากไม่จับกุม ปราบปราม คุมกำเนิดประชากรที่ผิดกฎหมายแล้วยังเปิดทางสะดวกอีกต่างหาก!
ถ้ามีการเสนอแก้ไขกฎหมายอย่างที่ว่านี้จริง ในอนาคตคงมี ลูกจีน ลูกพม่า ลูกลาว ลูกเขมร และต่างชาติอื่นๆ เป็น “พลเมืองไทย” กันเต็มประเทศ
หรือนี่ คือนโยบายการเพิ่มประชากรให้กับประเทศไทยของรัฐบาลอนุทิน เพื่อแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ?!
อย่างไรก็ตาม มีเพจ "กลุ่มเพื่อนเต้ อาชีวะ ไทยไม่ทน" โดย "เต้ อาชีวะ" ไม่เห็นด้วยอย่างแรง กับขบวนการต่างชาติมาสวมสิทธิสัญชาติไทย
จึงได้ออกแคมเปญ "เพื่อคนไทย และความมั่นคง" เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อให้ครบ 100,000 รายชื่อ เสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคนต่างด้าว ผ่านกลไกการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ
เป้าหมายยึดเอาความมั่นคงของประเทศ และผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทย เป็นหลัก
เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการผลักดัน หรือส่งกลับคนต่างด้าว รวมถึงการยกเลิกหลักเกณฑ์ผู้ติดตามและข้อเสนออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถ้าจะเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆ ก็คือ
มหาดไทย กำลังมีแนวคิดจะออกกฎหมายให้หญิงต่างชาติ ที่กำลังมีท้อง เข้ามาคลอดในประเทศไทย แล้วประเคนสัญชาติไทย ให้เด็กเกิดใหม่เหล่านั้น
แต่กลุ่ม “เต้ อาชีวะ” จะผลักดันออกกฎหมาย หญิงต่างชาติที่ตั้งท้อง ต้องไล่กลับประเทศ ไม่ให้มาคลอดในประเทศไทย
ต้องรอดูกันว่า “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย จะเอาไงกับเรื่องนี้
แต่ในซีกของฝ่ายค้าน เชื่อว่าหากมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้า เรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในจุดตายของรัฐบาล ที่จะถูกนำมาขยี้!