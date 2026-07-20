มธ. เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “พัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าขวัญโดม The Eternal Inspiration” ถ่ายทอดพระปณิธานสู่คนรุ่นใหม่

มธ. เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “พัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าขวัญโดม The Eternal Inspiration” สืบสานพระปณิธาน ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากพระวิริยอุตสาหะและพระกรณียกิจ สู่คนรุ่นใหม่
วันนี้(20 ก.ค.)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ภายใต้ชื่อ “พัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าขวัญโดม The Eternal Inspiration” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร สื่อมวลชน และผู้สนใจ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กิจกรรมในวันเปิดนิทรรศการ มีการเสวนาในหัวข้อ “เจ้าฟ้าขวัญโดม” พระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแนวทางการสืบสานพระปณิธาน จากศิษย์เก่าที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ พระอาจารย์ที่ปรึกษา เอกอัครราชทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) อดีตที่ปรึกษา โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และรองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด พระสหายร่วมรุ่น และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย คุณศศิธร (ลอร่า) วัฒนกุล
ภายหลังจบการเสวนา ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดี ได้นำชมนิรรศการฯ พร้อมเชิญผู้เข้าร่วมงานเขียนข้อความบอกเล่าความตั้งใจที่จะสืบสานพระปณิธาน นอกจากนี้ ผู้เข้าชมนิทรรศการยังได้เข้าร่วม “กิจกรรมสอนปักผ้าด้นมือ” กิจกรรมผู้ก้าวพลาด แรงบันดาลใจจากโครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดย ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งยังได้มีการแจกของที่ระลึกเป็นสมุดสะสมตราประทับ (Exhibition Passport) เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการนำไปประทับตราที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ โดยตราประทับมีจำนวน 3 ชุด ชุดละ 4 แบบ ซึ่งแต่ละชุดจะเผยแพร่ตามลำดับในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ทรงเป็นศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ และทรงได้รับการยกย่องจากประชาคมธรรมศาสตร์ในฐานะ “เจ้าฟ้าขวัญโดม” พระวิริยอุตสาหะในการศึกษา พระปณิธานในการอุทิศพระองค์เพื่อส่วนรวม และพระกรณียกิจด้านกฎหมาย ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ล้วนเป็นแบบอย่างของการนำองค์ความรู้มาสร้างประโยชน์แก่สังคม
“นิทรรศการครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมพระประวัติและพระกรณียกิจ หากยังเป็นการถ่ายทอดคุณค่าและแรงบันดาลใจ เพื่อปลูกฝังความเพียร คุณธรรม และจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะแก่เยาวชน จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมและร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดแสดง พร้อมร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระวิริยอุตสาหะ และพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย” นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2543 และทรงได้รับการยกย่องในฐานะ “เจ้าฟ้าขวัญโดม” ด้วยพระวิริยอุตสาหะในการศึกษาและพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดนิทรรศการนี้ขึ้นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เพื่อถ่ายทอดพระประวัติ พระวิริยอุตสาหะ พระปณิธาน และพระกรณียกิจ ผ่านนิทรรศการร่วมสมัยที่รวบรวมพระดำริ พระดำรัส ภาพถ่าย เอกสารสำคัญ และกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเพียร ความรับผิดชอบต่อสังคม และการทำความดี พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน้อมรำลึกถึงพระองค์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
ทั้งนี้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “พัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าขวัญโดม The Eternal Inspiration” กำหนดจัดขึ้นทั้งที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม–15 ตุลาคม 2569 เวลา 10:00–19:00 น. เปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าชมข้อมูลนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://www.library.tu.ac.th รวมถึงในช่วงสุดสัปดาห์จะมีการจัดกิจกรรมเวิร์กชอปสลับกันไป ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกำหนดการกิจกรรมได้ที่ Facebook : Thammasat University นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีการเปิดนิทรรศการถาวรเทิดพระเกียรติฯ อีกด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ณัฐกาญจน์ หันจรัส 089 664 8080
ที่ปรึกษาฝ่ายนิทรรศการ : ไข่มุกข์ ปั้นแตง โทร. 061 541 4696 I ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ โทร. 081 916 5161