โซเชียลชม อำนาจเจริญ ที่โหล่ทุจริต พบแก้กระดาษคำตอบสอบท้องถิ่นเพียง 1 ราย สะท้อนความโปร่งใสในพื้นที่

เพจเฟซบุ๊ก อำนาจเจริญ UpDate โพสต์เกาะติดสถานการณ์ สรุปผลสอบท้องถิ่น ที่พบผู้กระทำผิดกระจายทั่วไทย จากข้อมูลสรุปรายชื่อผู้มีพฤติการณ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกตามราย 71 จังหวัด ภาพรวมทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้น เพื่อความโปร่งใสในระบบราชการ
ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนผู้กระทำผิด พบผู้มีพฤติการณ์ทุจริตในพื้นที่ แก้กระดาษคำตอบเพียง 1 ราย (อยู่ลำดับที่ 70 ของตาราง)
ทั้งนี้หากวิเคราะห์ภาพรวม แม้จังหวัดอำนาจเจริญจะมีตัวเลขผู้กระทำผิดในเกณฑ์ที่น้อยที่สุดกลุ่มหนึ่งเมื่อเทียบกับจังหวัดใหญ่ๆ (เช่น เชียงใหม่ 242 ราย หรือนนทบุรี 181 ราย) แต่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อกวาดล้างการทุจริตสอบแข่งขันในทุกพื้นที่อย่างไม่มีละเว้น
ข้อสังเกตจากข้อมูลภาพรวมประเทศ การเปิดเผยรายชื่อและจำนวนผู้กระทำผิดในครั้งนี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการสอบแข่งขันราชการไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นมีความยุติธรรม โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถอย่างแท้จริงได้เข้ารับราชการโดยปราศจากการทุจริต