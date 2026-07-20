กฟก. เปิดรับสมัคร “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ร่วมเป็นกรรมการกองทุนฯ ยื่นใบสมัคร 21–26 กรกฎาคม 2569 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 นางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรของประเทศ
ทั้งนี้ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลงนามในประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อประธานกรรมการกองทุนฯ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542
สาขาความเชี่ยวชาญที่เปิดรับสมัครผู้สมัครทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน และประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
• ด้านการบริหารการเงินหรือการธนาคาร
• ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
• ด้านอุตสาหกรรมชุมชน
• ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
• ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
• ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครจากภาคเอกชน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ
• ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
• ไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
• ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
• ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่
ผู้สมัครจากภาคราชการ จะต้องได้รับหนังสือยินยอมหรือความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดก่อนการเสนอแต่งตั้ง
เอกสารประกอบการสมัคร
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 21–26 กรกฎาคม 2569 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (สำนักงานใหญ่)
อาคาร CEC เลขที่ 68/12 ชั้น 3–5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ส่วนภูมิภาค
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดทั่วประเทศ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 080 0702991 และ 080 070 2334