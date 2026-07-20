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กฟก. เปิดรับสมัคร “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ร่วมเป็นกรรมการกองทุนฯ ยื่นใบสมัคร 21–26 กรกฎาคม 2569 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 นางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรของประเทศ

ทั้งนี้ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลงนามในประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อประธานกรรมการกองทุนฯ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542
 


สาขาความเชี่ยวชาญที่เปิดรับสมัครผู้สมัครทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน และประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
• ด้านการบริหารการเงินหรือการธนาคาร
• ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
• ด้านอุตสาหกรรมชุมชน
• ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
• ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
• ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครจากภาคเอกชน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ
• ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
• ไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
• ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
• ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่
ผู้สมัครจากภาคราชการ จะต้องได้รับหนังสือยินยอมหรือความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดก่อนการเสนอแต่งตั้ง

เอกสารประกอบการสมัคร
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 21–26 กรกฎาคม 2569 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (สำนักงานใหญ่)
อาคาร CEC เลขที่ 68/12 ชั้น 3–5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ส่วนภูมิภาค
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดทั่วประเทศ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 080 0702991 และ 080 070 2334
กฟก. เปิดรับสมัคร “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ร่วมเป็นกรรมการกองทุนฯ ยื่นใบสมัคร 21–26 กรกฎาคม 2569 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กฟก. เปิดรับสมัคร “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ร่วมเป็นกรรมการกองทุนฯ ยื่นใบสมัคร 21–26 กรกฎาคม 2569 ไม่เว้นวันหยุดราชการ