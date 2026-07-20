กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศผล Youth Groundwater Guardian ปีที่ 2 “Our Aquifer, Our Future : บาดาลเล่าเรื่อง” เฟ้นหาสุดยอดผลงานสร้างสรรค์ จุดประกายเยาวชนสื่อสารคุณค่าน้ำบาดาลสู่สังคมไทย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านน้ำบาดาลในโครงการ Youth Groundwater Guardian ปีที่ 2 “Our Aquifer, Our Future : บาดาลเล่าเรื่อง” ในธีม “น้ำบาดาลหัวใจของการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจไทย” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ เข้าใจง่าย และเข้าถึงสังคมในวงกว้าง
โครงการในปีนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมจำนวน 96 ทีม สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ "น้ำบาดาล" ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญต่อการดำรงชีวิต แต่ยังเป็นเรื่องที่หลายคนรู้จักไม่มากนัก กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงมุ่งพัฒนาโครงการนี้ให้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องน้ำบาดาลให้แก่สังคม
นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า “สิ่งที่น่าประทับใจคือ ผลงานของเยาวชนในปีนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในคุณค่าของน้ำบาดาล ความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นมุมมองที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมนำไปต่อยอดในการสื่อสารสู่สังคม และสร้างเครือข่ายเยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในอนาคต”
โดยเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกได้เข้าร่วมกิจกรรม Groundwater Boot Camp (ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาล) เพื่อเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก่อนนำองค์ความรู้มาต่อยอดเป็นผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งแต่ละทีมได้นำเสนอแนวคิดผ่านการเล่าเรื่อง (Storytelling) ในรูปแบบที่หลากหลาย ถ่ายทอดบทบาทและความสำคัญของน้ำบาดาลได้อย่างน่าสนใจ พร้อมเชื่อมโยงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน
สำหรับผลการตัดสินมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ทีม คืนชีวิตให้น้ำบาดาล (Revive The Aquifer)
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
นำเสนอโครงงาน “ชุบชีวิตให้น้ำบาดาล” ซึ่งเป็นการพัฒนาร่องชะลอน้ำในพื้นที่เกษตรของนครราชสีมา เพื่อช่วยให้น้ำฝนซึมลงดินและเพิ่มการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล โดยใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิกและบอร์ด ESP32 วัดระดับน้ำบาดาลแบบเรียลไทม์ ส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ไปยังโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์ เพื่อเปรียบเทียบระดับน้ำก่อนและหลังดำเนินโครงการ และประเมินว่าระบบช่วยลดปัญหาภัยแล้งและรักษาความชื้นทางการเกษตรได้มากน้อยเพียงใด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม SriChan Future Flow
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
นำเสนอโครงงานนวัตกรรม "Bangpoo Salinity Watch : Tank-to-App Model" ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารความเสี่ยงของปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำในชั้นน้ำบาดาลชายฝั่ง โดยเริ่มจากการลงพื้นที่ศึกษาสภาพจริงและสัมภาษณ์ชุมชนบริเวณบางปู ก่อนนำข้อมูลมาพัฒนาตู้จำลองการรุกล้ำของน้ำเค็มร่วมกับเซนเซอร์และแอปพลิเคชัน เพื่อจำลองการรุกล้ำของน้ำเค็ม แสดงผลระดับความเสี่ยง และช่วยให้ประชาชน นักเรียน และชุมชนเข้าใจเรื่องน้ำบาดาลได้ง่ายขึ้น ตลอดจนตระหนักถึงการใช้น้ำบาดาลอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม ว็อตเดอะด็อกดูอิ้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
นำเสนอโครงงานนวัตกรรม SGMMP (Smart Groundwater Monitoring and Management Platform) ตัว Hardware SGMMP IoT BOX ที่ติดตั้งเซนเซอร์ ตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล คือ pH TDS EC Salinity และวัดแนวโน้มน้ำเค็มรุกเข้าชั้นน้ำบาดาล ประมวลผ่าน Microcontroller ESP32 Board โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ส่งข้อมูลสู่ Software Web Application แบบ Real-time บนแผนที่ตรวจวัดในพื้นที่บ่อน้ำบาดาล อีกทั้งยังมีคลังความรู้ชั้นน้ำบาดาล ขั้นตอนการขุดเจาะ และกฎหมายการจัดสรรน้ำด้วย AI และรองรับการรายงานปัญหาจาหผู้ใช้งานในพื้นที่จริง หรือสิ่งที่ควรปรับปรุง เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลน้ำบาดาล ส่งเสริมการลดจำนวนแรงงานคน ปกป้องความเสียหายของผลผลิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มั่นคง และยั่งยืน
รางวัล Popular Vote
ทีม KW Groundwater Hero
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
นำเสนอโครงงานนวัตกรรมบอร์ดเกม “AQUA GUARDIAN ภารกิจพิทักษ์น้ำบาดาล” พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ Game-based Learning สามารถฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และทำงานเป็นทีม พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่ร่วมกันอนุรักษ์น้ำบาดาลและขยายผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลำดับที่ 5–20 ยังได้รับประกาศนียบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างกำลังใจในการเป็นเยาวชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์และสื่อสารองค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล
โครงการ Youth Groundwater Guardian ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมพัฒนาทักษะการสื่อสารสาธารณะผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศในระยะยาว