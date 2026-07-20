ก กลาง บรรจุแล้ว! วาระ 5.1 พิจารณามติ กสถ. "เพิกถอน" 5,814 รายชื่อ คะแนนสอบท้องถิ่นผิดปกติ ยังลุ้น!มท.1 - ปลัดฯร่วมถก 23 ก.ค.

ก กลาง บรรจุแล้ว! แจ้งวาระ 5.1 พิจารณาเพิกถอน 5,814 รายชื่อ คะแนนสอบท้องถิ่นผิดปกติ พ่วงประกาศขึ้นบัญชีใหม่ ลุ้น! "มท.1 - ปลัด มท." ร่วมประชุม 23 ก.ค. รับรองมติ กสถ. ผลการดําเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
วันนี้ (20 ก.ค. 2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ระบุว่า ในวันที่ 23 ก.ค. เขาจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก กลาง)
เพื่อร่วมพิจารณาผลการดําเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
ล่าสุด ก กลาง ได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกลางพนักงาน ก อบจ. , ก เทศบาล และ ก อบต ครั้งที่ 7/2569 ถึง คณะกรรมการ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 23 ก.ค.นี้ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดยเฉพาะ ได้บรรจุเรื่องดังกล่าว ในวาระที่ 5 เพื่อพิจารณา ข้อ 5.1 จะมีการรายงานผลการดําเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
"ตามที่ กสถ. มีมติให้ส่งรายชื่อพวกคะแนนผิดปกติ 5,814 ราย จากที่บรรจุทั้ง 3 รอบ ให้ ก กลาง พิจารณาเพิกถอนการบรรจุ และยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมด 55,194 คน รวมถึงการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ ซึ่งประธาน กสถ. ได้ลงนาม "
นอกจากนี้ ในระเบียบวาระที่ 4 แจ้งเรื่อง เพื่อทราบ ข้อ 4.1 การแต่งตั้งเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. คนใหม่ (นายบุญประสงค์ นวลสายย์ รองอธิบดี สถ.)
ขณะที่สัปดาห์ที่แล้ว เลขานุการ ก กลาง เวียนหนังสือ แจ้ง คณะกรรมการ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ขอเชิญประชุมและรับรองรายงานการประชุม โดยขอความร่วมมือ กรรมการที่อยู่ต่างจังหวัดใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Corilurerce) ของกรมสถ.
ซึ่งเป็นไปตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กองบุคคลท้องถิ่น ลงนามโดย นายบุญประสงค์ นวลสาย รองอธิบดีกรม สถ. ในฐานะ เลานุการ ก กลาง และ ก อบจ. , ก เทศบาล และ ก อบต
มีรายงานว่า ตลอดทั้งสัปดาห์ โซเชียลของคนท้องถิ่นหลายแห่ง ได้แห่แชร์ แผนผังที่อ้างว่า เป็นกลุ่มที่จะถูกเพิกถอน เป็นรายจังหวัด ซึ่งมีการแยกรายชื่อเป็นรายจังหวัดจากจำนวน 3,954 คน.