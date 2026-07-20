จับตา ย้ายใหญ่ ก.เกษตรฯ เข้า ครม.พรุ่งนี้ สะพัด อธิบดีไม่สนองนโยบาย “25%” โดนแน่!

จับตาประชุม ครม.พรุ่งนี้ ก.เกษตรฯ เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่ ขณะข่าวสะพัด ระดับอธิบดีถูกกดันต้องปันงบประมาณจากทุกโครงการ 25% ให้นักการเมือง ใครไม่สนองจะถูกสั่งย้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันพรุ่งนี้ (21 ก.ค.) ถูกจับตาว่า อาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะตำแหน่งอธิบดีบางกรม โดยการพิจารณาดังกล่าวมีผลมาจากอธิบดีคนใดไม่ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรี คือ การปันงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ 25% ก็จะถูกสั่งย้ายทั้งหมด