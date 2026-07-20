"ธรรมนัส" หดหู่ใจลือย้ายขรก.อื้อตอบโจทย์ “การเงิน” มากกว่า “การงาน” สงสารเกษตรกร “นี่มันยุคอะไร”

แกนนำกธ. โพสต์ "หดหู่ใจ" หลังลือหึ่งขยับโยกย้ายข้าราชการหลายกรม ! ฉะเน้นตอบโจทย์ “การเงิน” มากกว่า “การงาน” ลั่นสงสารพี่น้องเกษตรกร พร้อมจี้ถามกลางโซเชียล “นี่มันยุคอะไร”
วันนี้ (20ก.ค.) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม หลังจากพาครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศฝรั่งเศส และเดินทางกลับถึงไทยในวันนี้ โดยทันทีที่ถึงเมืองไทย ร้อยเอกธรรมนัสได้โพสต์ข้อความและภาพสวมใส่แว่นตาดำ น้ำเปล่า 1 แก้ว ซึ่งเป็นภาพที่ ผ่านเพจ facebook "ธรรมนัส พรหมเผ่า" โดยมีเนื้อหาว่า ได้ยินข่าวมาว่า!!! จะมีการย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรม เพราะไม่สนองนโยบาย“การเงิน”มากกว่า”การงาน“ ผมได้ฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานครับ หวังว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือ สงสารพี่น้องเกษตรกรครับ ไหนจะเรื่องการส่งออก กุ้ง ปลากระพง ก็ยังไม่จบ ประเด็นไก่จากจีนจะทะลักเข้าบ้านเราและอีกหลายๆเรื่องครับ พร้อม อันนี้ร้อยเอกธรรมนัส ลงท้ายด้วยว่า #นี่มันยุคอะไร
ทั้งนี้ภาพดังกล่าว ร้อยเอก
ธรรมนัส เปิดเผยว่า เป็นภาพที่ถ่ายขณะพักผ่อนอยู่กับครอบครัวที่ประเทศฝรั่งเศส