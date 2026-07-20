กรมชลประทานร่วมผลักดันความร่วมมือไทย–จีน ด้านการบริหารจัดการน้ำ ในการลงนามบันทึกความเข้าใจระดับกระทรวง ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2569) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบท พลังงานน้ำ และการชลประทาน (Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Rural Water, Hydropower and Irrigation) ณ มหาศาลาประชาชน (Great Hall of the People) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างสองประเทศ และยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำไทย–จีนให้มีความเข้มแข็งและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ในการนี้ นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายทรงพล สวยสม รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ได้เดินทางร่วมคณะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจและติดตามความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยก่อนพิธีลงนาม คณะผู้บริหารกรมชลประทานได้ร่วมให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรี ณ โรงแรม China World Hotel Beijing พร้อมร่วมส่งคณะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปยังมหาศาลาประชาชน เพื่อเข้าร่วมพิธีการอย่างเป็นทางการ
บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวครอบคลุมความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบท การชลประทาน การบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยร่วม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศผ่านการประชุมเชิงวิชาการ การศึกษาดูงาน และการดำเนินโครงการร่วมในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของทั้งสองประเทศ
ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของประเทศไทย กรมชลประทานจะขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านการชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล และการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการน้ำที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทย–จีนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ของทั้งสองประเทศในการพัฒนาระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำและความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวระหว่างหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำของไทยและจีนให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น