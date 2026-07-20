2 รมต.ถกบอร์ดหนัง ปลื้ม 3 เดือนเอกชนแห่ยื่นขอรับการส่งเสริมผลิตกว่า 3 พันล. จ่อปรับโฉมอนุกก.ใหม่

"ศุภมาส-ซาบีดา" ถกบอร์ดภาพยนตร์ฯ ปลื้ม 3 เดือน เอกชนแห่ยื่นขอรับการส่งเสริม เม็ดเงินผลิตกว่า 3 พันล้าน เตรียมปรับโฉมคณะอนุกรรมการใหม่ เดินหน้าหนุนหนังไทย ดึงต่างชาติจ้างผลิตคอนเทนต์ ตั้งกลไกพิจารณาเงินสนับสนุนโปร่งใส-มีประสิทธิภาพ
วันนี้ (20 กรกฎาคม 2569) เวลา 13.00 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom
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นางสาวศุภมาส เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศ ซึ่งเปิดรับการยื่นความประสงค์รอบแรกระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 31 มีนาคม 2569 มีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วนถึง 74 โครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมกว่า 3,051 ล้านบาท สะท้อนการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน โดยในจำนวนดังกล่าว มีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับเงินสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม 2570 จำนวน 59 โครงการ ประกอบด้วยภาพยนตร์ 9 โครงการ ละครและซีรีส์ 38 เรื่อง และมิวสิกวิดีโอ 12 โครงการ มีประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมกว่า 2,417 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการที่ยื่นความประสงค์ทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดต่อไป
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ขณะเดียวกัน มาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติ ปัจจุบันมีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน 8 โครงการ ครอบคลุมงานแอนิเมชัน เวอร์ชวลโปรดักชัน วิชวลเอฟเฟกต์ และงานหลังการผลิต มีประมาณการค่าใช้จ่ายในการจ้างรวมกว่า 87.94 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของต่างชาติต่อศักยภาพบุคลากรและสตูดิโอไทยในงานผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ โดยโครงการทั้งหมดอยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกัน
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นางสาวศุภมาสกล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบการทบทวนโครงสร้างคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานในปัจจุบัน โดยให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเดิม จำนวน 5 คณะ และปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอีก 8 คณะ พร้อมมอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำร่างคำสั่งเสนอประธานกรรมการฯ ลงนามต่อไป
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พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาเงินสนับสนุนสำหรับแต่ละมาตรการ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มชื่อ "เทศกาลภาพยนตร์ไอริช หรือ Irish Film Festival" เป็นเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศตามมาตรา 27 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยมอบหมายกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการออกประกาศต่อไป หลังพบว่าเทศกาลดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 รวม 7 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับไอร์แลนด์
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"การปรับโครงสร้างกลไกบริหารและการเดินหน้ามาตรการสนับสนุนทั้งสองด้าน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ สร้างการลงทุนและการจ้างงาน ตลอดจนยกระดับประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตคอนเทนต์ที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ" นางสาวศุภมาสกล่าว