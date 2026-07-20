ป.ป.ช.มอบ "ประภาศ -ภัทรศักดิ์" ร่วมสอบทุจริตสอบท้องถิ่น พร้อมดึง "อดีตปลัดแรงงาน" เสริมทัพ

มติ ป.ป.ช. มอบ "ประภาศ -ภัทรศักดิ์" 2 กรรมการร่วมสอบทุจริตโกงสอบท้องถิ่น ดึง "อดีตปลัดแรงงาน" เสริมทัพ ฐานะบุคคลภายนอกที่เชี่ยวชาญ
วันนี้ (20ก.ค.) มีรายงานว่าที่ประชุม ป.ป.ช. เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีมติมอบให้ นายภัทรศักดิ์ วรรณแสฃ และ นายประภาศ คงเอียด กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ปี 2568 หลังรับเป็นคดีพิเศษ โดยร่วมไต่สวนกับนายสุชาติ ตระกูลเกษม ประธาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวน พร้อมทั้งได้ประสานนายจรินทร์ จักกะพาก อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็นคณะทำงานด้วย เนื่องจากมีประสบการณ์ในการดูแลการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเคยเป็นประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี