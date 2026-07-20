"อนุทิน" เยี่ยมชม Alibaba Group พร้อมนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัล นวัตกรรม ต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัล

นายกฯ เยี่ยมชม Alibaba Group พร้อมนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัล นวัตกรรม ต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัล ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่อาเซียน
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569) เวลา 14.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่ง ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ Alibaba Group ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชน โดยนาย Fan Luyuan ประธานและซีอีโอลุ่มธุรกิจสื่อและความบันเทิงดิจิทัล รอให้การต้อนรับ
นายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของ Alibaba ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาสู่ระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร ปัจจุบัน มีธุรกิจในไทยทั้งด้านคลาวด์ อีคอมเมิร์ซ และโลจิสติกส์ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและศูนย์กระจายสินค้า
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาค รัฐบาลยังให้ความสำคัญการลงทุนในไทยด้าน AI คลาวด์ และโลจิสติกส์ สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงอยากเห็นความร่วมมือผ่านแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย รวมทั้ง การพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่อาเซียนด้วย