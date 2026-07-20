จี้ใจดำพรรคส้มทิ้งเสียงปชช.ปล่อยโจรครองอำนาจ "เท้ง" เสียงสั่นรับทำคนมีตะกอนในใจ ชี้กติกาจำกัด-ไม่รู้เลือกตั้งผลแบบนี้

เดือดกลางงาน “เกิด แก่ เจ็บ โกง”! ป้าถามจี้ใจดำ “พรรคส้ม” ทิ้งเสียงประชาชนปล่อยโจรครองอำนาจ แล้วตอนนี้มาพูด แล้วยังไง? ขณะ “เท้ง” เสียงสั่น ยอมรับทำคนมีตะกอนในใจ ระบุต้องอยู่กับกติกามีข้อจำกัด บอกไม่มีใครรู้ ผลเลือกตั้ง 8 ก.พ. จะออกมาเป็นแบบนี้ ด้าน “กรุณพล” รับบทพิธีกรรีบตัดจบ ขอจบคำถามทันที
วันนี้ (20 ก.ค. 2569) ที่โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ในงานฟอรั่มผู้นำฝ่ายค้าน เกิด แก่ เจ็บ โกง ของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และคณะ
โดยเมื่อถึงช่วงท้ายของการจัดงาน ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาร่วมงานสอบถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ปรากฎว่า มีคุณป้าท่านหนึ่ง ลุกขึ้นขอถามนายณัฐพงษ์ ว่า ทำไมคุณทิ้งคะแนนของโหวตเตอร์ ตอนพรรคประชาชนแพ้เลือกตั้ง ตนเสียใจมาก คุณต้องอยู่กับความเป็นจริงว่าคุณเผชิญกับโจร คุณพูดแต่เรื่องเกี่ยวกิโยตินกฑหมายมันที่คุณกำลังอยู่กับโจร แล้วโจรที่ไหนจะสร้างกฎหมายปราบโจร
“เมื่อสักครู่นี้ อาจารย์พูดดีมากเลย พี่อยากรวมประชาชนไปนั่งต่อ กกต. ว่าคุณทำอย่างนี้กับประชาชนได้อย่างไร พี่เจ็บปวดกับการคอร์รัปชันและคนที่สนับสนุนพรรคประชาชนต้องการพื้นที่ที่จะแสดงออกว่าเขาเสียใจขนาดไหนกับประเทศ เสียใจขนาดไหนกับพรรคที่เขารักแล้วทิ้งคะแนนของเขา ให้โจรเอาอำนาจนั้นไป แล้วคุณพูดในสิ่งที่คนไม่มีอำนาจพูด แล้วยังไง พี่เป็นตัวแทนคนไทยคนหนึ่งเลยนะ ที่มาถามว่าทำไมคุณไม่เป็นแกนนำในการรวมประชาชน ลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่ไม่ใช่รออยู่บนเวที” คุณป้ากล่าว
ด้านนายณัฐพงษ์ กล่าวตอบด้วยเสียงสั่นเครือว่า ตนแคร์ความรู้สึกนั้น ไปทุกเวทีก็จะมีคนมาแสดงความเห็นแบบนี้ ก่อนจะชี้แจงว่าทำไมพรรคประชาชนถึงโหวตพรรคภูมิใจไทยรอบ MOA ว่า ณ ตอนนั้นเรามีข้อจำกัด ว่าเราไม่ได้มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เราจะสามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้
“ถ้าเราบอกว่าประเทศนี้กำลังจะถูกนำโดยนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำประเทศที่เรารู้สึกว่าคนที่เป็นคนที่เป็นกัปตันเรือ ที่เป็นคนที่เราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นโจรหรือเขาไม่ได้มีความโปร่งใส คำถามคือข้อจำกัด ณ ตอนนั้น ที่พรรคประชาชนไม่ได้มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เราต้องการโหวตเพื่อปลดล็อกกติกาบางอย่าง เพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศ ถ้าตอนนั้นเองเราเข้าไปร่วมรัฐบาล หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นโจร เราไม่สามารถเป็นกัปตันได้ ถ้าเราไปนั่งเรือโจร ประเทศไทยจะไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ หรือเราสามารถทำหน้าที่ฝ่ายค้านเสียงข้างมาก นั่งอยู่ในเรืออีกลำหนึ่ง แล้วทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเสียงข้างน้อย ผลการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ มันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะออกมาเป็นอย่างไร สิ่งที่เราเชื่อคือประเทศนี้จะเปลี่ยนได้ มีความหวังได้ กัปตันเรือเป็นคนที่สำคัญที่สุด ต้องเป็นคนที่มีเจตจำนง เขาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง แต่ ณ ตอนนั้นเป็นข้อจำกัดจริงๆ เราไม่ได้ตัดสินใจง่าย” นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เราเชื่อว่าการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ตัวเราเองต้องมีอำนาจในการควบคุมกำกับดูแล ซึ่งแน่นอน ผ่านเหตุการณ์มาแล้ว หลายคนมองย้อนกลับไป “เห็นไหมล่ะ คุณส่งกุญแจให้เขา ทั้งหมดผมยอมรับว่าไม่มีใครรู้จริง อย่างน้อยพรรรประชาชนประชาชนอาจเคยทำให้หลายคนมีตะกอนในใจ ผมก็เจ็บปวดเช่นเดียวกัน แต่ผมเชื่อว่าตราบใดที่เรายังคงมีความหวัง มีคนมาแสดงตัวแบบนี้ ประเทศเราจะโตขึ้นเรื่อยๆ” นายณัฐพงษ์ กล่าว
ทำให้จากนั้น นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร ได้รีบตัดบทขอจบคำถามแต่เพียงเท่านี้ทันที