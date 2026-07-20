“เท้ง” เปิดฟอรั่มผู้นำฝ่ายค้าน “เกิด แก่ เจ็บ โกง” แยกทุจริต 5 ประเภท ทุนเทาพ่อทิพย์ทำไทยเป็นฐานอาชญากรข้ามชาติ

"ณัฐพงษ์" เปิดฟอรั่มผู้นำฝ่ายค้าน “เกิด แก่ เจ็บ โกง” จำแนกทุจริต 5 ประเภท น่ากลัวสุดคือกลุ่มทุนเทา ขบวนการพ่อทิพย์ ทำไทยถูกมองเป็นฐานปฏิบัติการอาชญากรข้ามชาติ
วันนี้ (20 ก.ค. 2569) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดงานฟอรั่มผู้นำฝ่ายค้าน “เกิด แก่ เจ็บ โกง คนไทยจะออกจากวงจรนี้อย่างไร” ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20
นายณัฐพงษ์ เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่า ข่าวการทุจริตคอรัปชั่นใหญ่ใหญ่ที่อยู่ตามหน้าข่าว ประเด็นแรกที่ผุดขึ้นมาในใจทุกคนคืออะไร โครงการจำนำข้าว GT-200 การบัญชียื่นบัญชีทรัพย์สินนาฬิกายืมเพื่อน หรือล่าสุดโครงการ TH-AI Passport ทุจริตสอบท้องถิ่น ความจริงเรื่องทุจริตคอรัปชั่นเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคน ซึ่งกัดกินชีวิตคนไทยและสังคมไทย โดยแบ่งกลุ่มคอรัปชั่นเป็น 5 กลุ่มหลัก
กลุ่มที่ 1 สิ่งที่เราไม่ได้รับตามสิทธิ์ที่ควรได้ ปัจจุบันยังมีช่องโหว่เรื่องการจัดเก็บงบประมาณ ซึ่งสามารถเปลี่ยนมาเป็นสิทธิ์ของประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
กลุ่มที่ 2 ต้องจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือแพงเกินจริง
ยกตัวอย่างการ การออกใบอนุญาต จ่ายใต้โต๊ะให้กับคนที่มีอำนาจ หรือกรณีที่รัฐประเคนสัมปทานให้กับกลุ่มทุนพลังงาน จนตีกลับมาเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องจ่ายในทุกเดือน
กลุ่มที่ 3 เราไม่เกี่ยวแต่ต้องรับผิดชอบผลข้างเคียงจากการคอรัปชั่น ยกตัวอย่าง ปัญหาทุจริตการก่อสร้าง
กลุ่มที่ 4 มีคนทำผิดจ่ายสินบนเพื่อหนีความรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นความหลวมของกฎระเบียบภาครัฐ เช่น บรรดาโรงงานที่ก่อมลพิษ หรือผู้ประกอบการที่ไม่ได้ทำตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงกฎหมาย
กลุ่มที่ 5 มีคนจ่ายเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ ยกตัวอย่าง ทุนเทา ทุจริตงานทะเบียน พ่อทิพย์แม่ทิพย์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่น่ากลัวที่สุดเพราะในระยะยาวประเทศจะถูกยึดครองจากคนสีเทา ที่ทำให้ประเทศไทยถูกมองจากชาวโลกว่าเป็นฐานปฏิบัติการของอาชญากรข้ามชาติ
“หากจะแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่มากกว่าการจัดซื้อจัดจ้าง มากกว่านักการเมืองที่โกงกิน เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย เราจะแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอย่างไร” นายณัฐพงษ์ ทิ้งท้าย